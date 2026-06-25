Akcija FBI-ja i policije Crne Gore: Pao jedan od najtraženijih hakera

FBI i crnogorska policija uhapsili hakera su u Kotoru Amira Baratija zbog optužbi za organizovane sajber napade i prevare teške milijarde dolara.

Službenici Uprave policije, u saradnji sa američkim Federalnim istražnim biroom (FBI), locirali su i u Kotoru su uhapsili Amira Baratija (39), državljanina Turske i Irana, koga Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta, saopštila je danas, 25.juna, crnogorska policija.

Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se on tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu veću od 3,4 milijarde dolara.

Amir Barati, koji se vodi kao visokoprofilna meta međunarodne potrage zbog sumnje na povezanost sa sajber i organizovanim kriminalom, uhapšen je da bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Njujorku, po više optužbi.

SAD terete Baratija za višegodišnje sajber napade

On se, prema navodima američkih pravosudnih organa, tereti za zavjeru radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i za krađu identiteta.

Kako se navodi u optužnici, Barati je od 2013. godine kao saradnik pravne osobe sa teritorije Irana učestvovao u masovnim hakerskim napadima na infrastrukturu SAD, uključujući na više od 150 univerziteta, čime je, kako je procijenjeno, pričinjena šteta veća od 3,4 milijarde američkih dolara.

Ukradeni podaci korišćeni za potrebe IRGC-a

Ukradeni podaci, kao i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima, korišćeni su u korist iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i drugih korisnika iz te zemlje, uključujući univerzitete sa sjedištem u Iranu.

Saradnja FBI-ja i crnogorske policije

"Ovom akcijom koju je uspješno izveo FAST tim za međunarodne potrage NCB Interpola Podgorica nastavljena je odlična saradnje između NCB Interpola Podgorica i Federalnog istražnog biroa (FBI), koja je u prethodne tri godine rezultirala lociranjem i lišenjem slobode ukupno sedam lica u Crnoj Gori, a koja lica su se potraživala od strane FBI-a i Pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su "sva navedena lica u vrlo kratkom roku i na osnovu precizne razmjene obavještajnih podataka locirana i lišena slobode" od strane crnogorskog Tima za aktivnu potragu za beguncima (FAST), koji na teritoriji te zemlje pronalazi najtraženije međunarodne bjegunce.

Kako je saopšteno, Amir Barati će u zakonom previđenom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi daljeg postupka za njegovo izručenje nadležnim organima SAD, prenosi Tanjug.