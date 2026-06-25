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Prevozio 2,5 tone mesa bez dokaza o porijeklu: Uhapšen državljanin BiH u Srbiji

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 14:57

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Državljanin BiH uhapšen je u mjestu Jablanica na Zlatiboru nakon što je u njegovom kamionu pronađeno gotovo 2,5 tone svježeg junećeg mesa vrijednog 1.975.200 dinara (oko 16.800 evra) bez dokaza o porijeklu i kvalitetu.

"Državljanin BiH D.B. (31) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično d‌jelo nedozvoljena trgovina", saopšten je iz MUP-a Srbije.

Hapšenje su izvršili pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole kamiona mercedes kojim je upravljao osumnjičeni, kada su pronašli 2.469 kilograma svježeg junećeg mesa bez dokaza o porijeklu.

Veterinarska inspekcija oduzela je meso koje će biti uništeno.

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D.B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu, prenosi Srna.

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Tagovi :

hapšenje

Državljanin BiH

Srbija

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