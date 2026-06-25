Ima li radnik pravo da ne radi ako je previše vruće?

Dok temperature ovog ljeta širom Velike Britanije dostižu rekordne vrijednosti, a meteorolozi najavljuju toplotni talas sa temperaturama do 38 stepeni, jedan pravni stručnjak pozvao je britanske vlasti da preispitaju kako bolje da zaštite radnike od bolesti i povreda izazvanih ekstremnim vrućinama.

Tokom perioda visokih temperatura mnogi zaposleni pokušavaju da saznaju kada je zapravo "previše vruće za rad".

Trenutno su temperature na radnom mjestu regulisane Pravilnikom o zdravlju Velike Britanije, bezbjednosti i dobrobiti na radu iz 1992. godine, koji obavezuje poslodavce da obezbede "razumnu" temperaturu u radnom prostoru.

Iako je propisana minimalna temperatura, ne postoji gornja granica koja bi jasno definisala kada uslovi postaju previše topli za rad.

Hronika Maloljetnik izboden nožem u parku: Drug mu na ovaj način spasio život

Aktuelna laburistička vlada razmatra mogućnost uvođenja takvog ograničenja, ali prema mišljenju Džona Kušnika, pravnog direktora organizacije Nešnal Aksident Helplajn, ovaj rani toplotni talas pokazuje da bi takva mjera mogla da stigne prekasno.

Govoreći o ovoj temi, Kušnik je rekao:

"Činjenica je da će se bez zakonski definisane maksimalne temperature mnogi ljudi osjećati primoranim da nastave da rade čak i kada to nije bezbjedno".

Podaci organizacije Nešnal Aksident Helplajn pokazuju da čak 41 odsto zaposlenih osjeća pritisak da zanemari određene bezbjednosne procedure kako bi posao bio završen brže, dok 56 odsto smatra da se zaštita na radu u njihovim kompanijama svodi više na formalnost nego na iskrenu brigu za zaposlene.

"Jednostavno rečeno, bez obaveznih pravila zaposleni će i dalje imati utisak da niko ne brine o njihovoj bezbjednosti i da su primorani da rade u uslovima koji nisu sigurni", dodao je.

Stručnjak je dodao da osoba koja pretrpi povredu zbog toga što poslodavac nije ispunio svoje obaveze može imati pravo na novčanu naknadu štete.

Šta se očekuje od poslodavaca tokom vrućina?

Prema Kušniku, poslodavci su dužni da preduzmu sve što je "razumno izvodljivo" kako bi zaštitili zdravlje svojih radnika i obezbijedili bezbjedno radno okruženje u kojem zaposleni nisu izloženi riziku od zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama.

BiH Kojić: Ustaljena praksa da policija i tužilaštva štite one koji zastrašuju Srbe

"Poslodavci moraju da vode računa i o zaposlenima koji imaju postojeće zdravstvene probleme ili povećanu osjetljivost na vrućinu, kao i da im omoguće odgovarajuća prilagođavanja uslova rada. Ako temperatura na radnom mjestu pređe 28 stepeni, moguće je da su uslovi postali previše topli za bezbjedan rad“, rekao je on, piše britanski "Ekspres".

Kako stvari funkcionišu u Srbiji?

U Srbiji ne postoji zakonski propisana maksimalna temperatura na kojoj rad mora da se obustavi niti postoji automatsko skraćenje radnog vremena zbog vrućine.

Međutim, poslodavac ima zakonsku obavezu da organizuje rad tako da ne ugrožava zdravlje zaposlenih.

Evo šta praktično važi:

Ne postoji tačno propisana granica u Zakonu o radu ili Zakonu o bezbjednosti i zdravlju na radu. Međutim, Ministarstvo rada i Inspektorat za rad godinama preporučuju posebne mjere kada temperature prelaze 36 stepeni Celzijusa, naročito za rad na otvorenom.

Šta je poslodavac dužan da obezbijedi?

Poslodavac mora da:

procijeni rizik od rada na visokim temperaturama;

organizuje rad tako da se smanji izlaganje vrućini;

obezbijedi dovoljne količine pijaće vode;

obezbijedi češće pauze;

obezbijedi prostor za odmor i zaštitu od sunca;

upozna zaposlene sa simptomima toplotnog udara i dehidracije;

organizuje pružanje prve pomoći.

Da li radno vrijeme može da bude skraćeno?

Može, ali nije automatski propisano zakonom.

Poslodavac može da promijeni režim rada, na primjer:

da uvede raniji početak smjene;

da produži pauze;

da organizuje rad u više kraćih smjena;

da prekine rad u najtoplijem dijelu dana;

da rotira zaposlene na poslovima na otvorenom.

Koji period dana se smatra najrizičnijim?

Preporuka Vlade Srbije i Inspektorata za rad je da se teški fizički poslovi na otvorenom izbjegavaju od 11 do 16 časova, posebno kada temperature prelaze 36 stepeni.

Da li zaposleni može da odbije rad?

Zakon o bezbjednosti i zdravlju na radu daje zaposlenom pravo da se obrati poslodavcu ako smatra da postoji neposredna opasnost po život ili zdravlje.

Fudbal Alajbegović oborio rekord Kilijana Mbapea

U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti zaposleni ne smije da trpi posljedice zato što je ukazao na nebezbjedne uslove rada.

Šta važi za kancelarijske radnike?

Ni za kancelarije nije propisana maksimalna temperatura. Poslodavac je dužan da obezbijedi odgovarajuće uslove radne sredine i da preduzme mjere ako visoka temperatura ugrožava zdravlje zaposlenih.

Nema zakonskog pravila da se rad automatski skraćuje na 35, 36 ili 40 stepeni.

Svijet U zemljotresu u Venecueli više od 30 poginulih, 700 osoba povrijeđeno

Ono što postoji jesu obaveze poslodavca da organizuje rad bez ugrožavanja zdravlja zaposlenih, a zvanične preporuke države su da se teški poslovi na otvorenom ne obavljaju između 11 i 16 časova kada temperature prelaze 36 stepeni, uz obaveznu vodu, pauze, hladovinu i prilagođavanje radnog vremena, prenosi "Nova".