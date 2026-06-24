Tragedija na popularnom kupalištu: Utopio se muškarac!

Autor:ATV redakcija
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Na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija večeras oko 19 časova dogodila se tragedija u kojoj je život izgubila jedna osoba, saznaje Telegraf.
Prema prvim informacijama, nesrećni slučaj se dogodio u večernjim satima, nakon završetka radnog vremena spasilačkih službi.
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Na lice mjesta je po pozivu ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.
Tačan uzrok utapanja biće poznat tek nakon obdukcije i detaljne istrage.
Policija i nadležne službe su obavile uviđaj na mjestu nesreće, a istraga koja je u toku utvrdiće sve tačne okolnosti i hronologiju ovog tragičnog događaja.
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