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Tragedija na popularnom kupalištu: Utopio se muškarac!

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 21:39

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija večeras oko 19 časova dogodila se tragedija u kojoj je život izgubila jedna osoba, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, nesrećni slučaj se dogodio u večernjim satima, nakon završetka radnog vremena spasilačkih službi.

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Na lice mjesta je po pozivu ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Tačan uzrok utapanja biće poznat tek nakon obdukcije i detaljne istrage.

Policija i nadležne službe su obavile uviđaj na mjestu nesreće, a istraga koja je u toku utvrdiće sve tačne okolnosti i hronologiju ovog tragičnog događaja.

(Telegraf.rs)

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utapanje

tragedija

Ada Ciganlija

Beograd

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