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Beba preminula nakon što je doživjela srčani udar u bazenu: Tragedija u Velikoj Britaniji

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ATV redakcija
24.06.2026 12:16

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Беба преминула након што је доживјела срчани удар у базену: Трагедија у Великој Британији
Foto: Pixabay

Beba iz Velike Britanije preminula je u bolnici nakon što je izvučena iz bazena hotela na Kanarskim ostrvima. Beba je provela nekoliko dana na intenzivnoj njezi prije nego što je preminula.

Pronađena je kako pluta u vodi rano ujutru 15. juna u stambenom kompleksu u Laharesu, selu u unutrašnjosti opštine La Oliva u sjevernom dijelu Fuerteventure.

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Djevojčica je reanimirana i stabilizovana na licu mjesta nakon što je otkriveno da je doživjela srčani zastoj, a zatim je helikopterom prebačena u Univerzitetsku bolnicu Materno Infantil na ostrvu Gran Kanarija i primljena na odjeljenje intenzivne pedijatrijske njege u kritičnom stanju, prenosi Dejli Mejl.

Preko noći se ispostavilo da su napori ljekara da joj spasu život bili neuspješni. Navodno je beba pretrpjela "nepovratno neurološko oštećenje" koje je onemogućilo njen oporavak.

Sebastijan Kintana, predsjednik organizacije za pomorsku bezbjednost Kanarskih ostrva, izrazio je saučešće porodici djevojčice, rekavši:

"Sa dubokom tugom upućujemo saučešće njenim roditeljima i cijeloj porodici. Želio bih da iskoristim ovu priliku da podsjetim majke i očeve na potrebu da stalno paze na malu djecu i ulaze u vodu sa njima.", rekao je Kintana.

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Vijest o bebi prvi put se pojavila prije nešto više od nedjelju dana, prije nego što je potvrđeno da je preminula, ali nacionalnost bebe ranije nije otkrivena.

Portparol regionalnog centra za koordinaciju hitnih službi rekao je: "Dijete mlađe od godinu dana je u teškom stanju nakon što je oživljeno nakon kardiorespiratornog zastoja i prebačeno medicinskim helikopterom u Univerzitetsku bolnicu za majku i dijete na Gran Kanariji."

"Oko 9:50 ujutru 15. juna primili smo upozorenje da je dijete izvučeno iz bazena bez svijesti, da pokazuje znake davljenja i da mu je potrebna medicinska pomoć. Potvrđeno je da je dijete u kardiorespiratornom zastoju i započeli smo reanimaciju. Nažalost, nismo uspjeli da spasemo život bebe", rekao je portparol.

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U toku je istraga policije o okolnostima tragičnog događaja.

(Telegraf.rs)

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Velika Britanija

Bazen

srčani udar

utopilo se dijete u bazenu

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