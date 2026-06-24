Tri osobe pronađene mrtve u studentskom domu: Djevojčica svjedok jezivog zločina u Bugarskoj

Tri osobe su pronađene mrtve u studentskom domu u bugarskom gradu Ugarčinu, prenose mediji.

U pitanju su dvije žene i jedan muškarac.

Do tragedije je došlo nakon sukoba između više osoba u studentskom domu. Prema prvim informacijama, sukob je povezan sa ličnim odnosima i ljubavnim trouglom.

Lokalni mediji prenose da je tokom svađe, muškarac, koji navodno ima krivični dosije, napao nožem odraslu ženu i muškarca koji su bili na licu mjesta. Oboje su zadobili smrtonosne povrede.

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Petnaestogodišnja djevojčica je bila svjedok incidenta. Prema prvim informacijama, nakon što je vidjela napad, skočila je sa terase zgrade kako bi pobjegla.

Podaci ukazuju da djevojčica nije bila žrtva nasilja, već je preminula usljed teških povreda zadobijenih padom.

Prema izvorima Telegrafa, patila je od epilepsije.

Nakon podnijete prijave, policijske ekipe i ljekari su poslati na lice mjesta. Priveden je i jedan osumnjičeni. Mediji prenose da se ovaj studentski dom koristi za smještaj osoba u teškim socijalnim situacijama.

Trenutno nije jasno kakvi su tačni odnosi između učesnika u kobnom sukobu, prenosi Telegraf.