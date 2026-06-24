Više nema slobode, jednakosti ili bratstva u međunarodnim odnosima, izjavio je Dmitrij Peskov na 12. Međunarodnom forumu "Primakovljeva čitanja".

Prema njegovim riječima, zato se istorija ponekad okreće u veoma ozbiljnom pravcu.

- Istovremeno, postoje i oni koji smatraju da se ništa ne mijenja. Njihov stav je prilično organizovan. Oni vjeruju da se na osnovu formulacija kao što su "mir kroz silu", "pravila umjesto prava", "hegemonija umjesto pluralizma", uz izgovaranje fraze "I'm your boss today" (Ja sam danas vaš šef), sve može ostaviti onako kako jeste i da tako treba da ostane - rekao je Peskov.

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On je dodao da je to veoma uticajan stav koji se ne smije ignorisati, jer ga zastupa najmoćnija ekonomija na svijetu.

Peskov je aludirao na nedavni nastup američkog predsjednika Donalda Trampa na samitu G7, kada je ušao posljednji među učesnicima, izgovorio "Ja sam šef" i potom sjeo na svoje mjesto.

(sputniknews.com)