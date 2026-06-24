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Oglasila se policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro prevezeno na UKC

Autor:

Stevan Lulić
24.06.2026 10:19

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Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Policijska uprava Banjaluka oglasila se o saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mjestu Opsječko i potvrdila da je povrijeđeno pet osoba.

Iz policije su naveli da su četiri osobe prevezene na UKC Republike Srpske, dok je jednoj pomoć pružena na mjestu događaja.

"U nezgodi je učestvovalo lice N.K. iz Kotor Varoša koje je upravljalo putničkim vozilom marke Citroen, lice D.M. iz Čelinca koje je upravljalo teretnim vozilom marke Mercedes i lice G.S. iz Teslića koje je upravljalo putničkim vozilom marke Volksvagen. Tjelesne povrede zadobili su vozači navedenih vozila, kao i lica M.S. i D.S. oba iz Teslića, putnici u vozilu volksvagen", potvrdili su u policiji.

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Putniku D.M. je ukazana ljekarska pomoć na mjestu događaja, dok je ostalim povrijeđenim osobama pomoć ukazana na Univerzitetsko–kliničkom centru Republike Srpske.

"O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio policijskim službenicima da izvrše uviđaj te da preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnog djela Ugrožavanje javnog saobraćaja", zaključila je PU Banjaluka.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Čelinac

Kotor Varoš

Policija

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