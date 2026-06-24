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Ako koristite Gugl Mape duži period, morate odmah uključiti ovo podešavanje

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 11:12

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Гугл Мапс
Foto: Pexels/AS Photography

Ljetna sezona putovanja je počela, a milioni vozača oslanjaju se na Gugl Maps kako bi stigli do mora što brže i bez stresa. Međutim, većina korisnika ne koristi sve opcije koje aplikacija nudi, a jedna od njih može značajno da promijeni iskustvo vožnje.

Stručnjaci za digitalnu navigaciju navode da standardna podešavanja Gugl Maps nisu optimalna za duža putovanja tokom ljetne sezone, posebno kada su gužve na granicama i autoputevima.

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Zbog toga se sve više vozača savjetuje da prije polaska na put uključe jednu funkciju koja omogućava preciznije rute, bolju procjenu vremena dolaska i izbjegavanje kritičnih tačaka u saobraćaju.

Opcija o kojoj je riječ omogućava naprednije prikazivanje saobraćajnih informacija i alternativnih ruta u realnom vremenu.

Kada je aktivirana, GUL Maps može da:

  • automatski preusmjeri vozača oko gužvi
  • preciznije predvidi vrijeme dolaska
  • izbjegne rute sa zastojima, radovima ili nesrećama
  • ponudi brže alternativne pravce tokom vožnje

Ovo je posebno važno tokom ljetnih mjeseci, kada su velike gužve na autoputevima ka Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Tokom juna i jula, saobraćaj u regionu postaje znatno intenzivan. Na granicama se često stvaraju kolone, a uobičajene rute znaju da budu usporene i nepredvidive.

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U takvim uslovima razlika između standardnih i optimizovanih podešavanja Gugl Maps može značiti do sat vremena kraće putovanje, manje stajanja u kolonama, manju potrošnju goriva i manje stresa tokom vožnje.

Opcija se uključuje direktno u Gugl Maps aplikaciji. Potrebno je otvoriti podešavanja navigacije, uključiti prikaz saobraćaja i napredne rute, kao i aktivirati automatske alternativne prijedloge.

Nakon toga aplikacija počinje da analizira gužve i u realnom vremenu nudi bolja rješenja.

Iako Gugl Maps nudi veoma precizne informacije, vozačima se savjetuje da uvijek prate i lokalne saobraćajne oznake i situaciju na putu, posebno u inostranstvu.

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U sezoni godišnjih odmora, kada su putevi ka moru preopterećeni, mala promjena u podešavanjima navigacije može napraviti veliku razliku. Mnogi vozači ovu opciju nikada ne uključe i upravo zato gube vrijeme koje je tokom ljetneg putovanja najskuplje.

(Telegraf.rs)

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gugl mape

tehnologija

Mobilni telefon

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vožnja

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