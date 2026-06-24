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Sveštenika ubola osa, srušio se pred vjernicima i umro

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 10:25

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Katolički sveštenik
Foto: Unsplash

Slovenački sveštenik Robert Emeršič preminuo je od posljedica uboda ose.

Objavila je to u subotu, 20. juna, na Facebooku, župa sv. Jožefa Delavca (sv. Josipa Radnika) iz slovenačkog mjesta Rače, navodeći kako je sveštenika osa ubola tokom svete mise u Planici.

"U nedjelju, 14. juna 2026., kao grom iz vedra neba pogodila nas je vijest da je zbog reakcije na ubod ose tokom svete mise na Planici preminuo naš župnik Robi. Odjednom smo se našli u posve novoj i teškoj situaciji. Trebalo je organizovati sve za oproštaj, sahranu, molitvu, svete mise u župama…", navodi se.

Zahvalili su se svima koji su se molili i koji će se još moliti za Robija.

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"Hvala svima koji ste pomogli u organizaciji i provedbi njegova oproštaja u župnoj crkvi u Framu i u Račama te pogreba u Hočama. Hvala svim sveštenicima koji su učestvovali na svetoj misi u utorak u Račama, pa smo se tako mogli oprostiti od njega ondje gdje je najradije bio, za oltarom, na svetoj misi koju je tako rado služio", napisali su iz župe sv. Jožefa Delavca.

"Život ide dalje"

Takođe, zahvalili su svima koji su im pomogli nakon tragične smrti župnika.

"Život u obje župe ide dalje, ali vjerovatno malo drukčije nego dosad, dok smo imali Robija. Na svima je nama da se okupimo i pobrinemo da župe djeluju još bolje, jer je to Robi želio. Dragi župniče Robi, počivaj u miru", zaključili su iz Župe, prenose Nezavisne.

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Tagovi :

Slovenija

sveštenik

ubod ose

preminuo muškarac

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