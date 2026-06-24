U Zagrebu okrugli sto o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Srpsko narodno vijeće organizovaće danas u Zagrebu okrugli sto o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu sa posebnim fokusom na ekološke i bezbjednosne aspekte.

Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor.

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Na skupu će govoriti načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina, direktor Fonda za razgradnju nuklearne elektrane "Krško" Josip Lebegner, predsjednik evropske mreže "Nuklear transparensi voč" Nađa Železnik i savjetnik u parlamentu Španije Marija del Mar Gonzales Baez, saopšteno je iz SNV-a.

Arbutina će, kako se navodi, govoriti o zabrinutosti lokalnog stanovništva, Lebegner o statusu projekta Centra za zbrinjavanje u Čerkezovcu, Železnikova će iznijeti pravni okvir zbrinjavanja nuklearnog otpada, a Baezova će predstaviti iskustva Španije u zbrinjavanju otpada.

Predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada u Republici Srpskoj Mario Crnković govoriće o međunarodnim i regionalnim aspektima zbrinjavanja otpada.

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Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

(SRNA)