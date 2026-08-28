Širi se stravičan snimak: Advokatica ubijena usred dana

Ubistvo Helen Gilijane Silve Padilje u restoranu u naselju San Martin de Pores, u provinciji Pakasmajo, izazvalo je veliku potresenost u sjevernom dijelu Perua.

Prema preliminarnim informacijama, žrtva je napadnuta vatrenim oružjem popodne 15. avgusta, dok je boravila sa još nekoliko osoba u jednom lokalnom ugostiteljskom objektu.

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Prema snimcima sigurnosnih kamera iz objekta, Silva Padilja se nalazila unutar restorana u društvu još tri osobe. Muškarac, čiji identitet još nije potvrđen i koji je skrivao lice kacigom za motocikl, prišao je sa zadnje strane lokala i ispalio nekoliko metaka kroz rešetke objekta.

Advokatica je preminula na licu mjesta od posljedica prostrelnih rana u predjelu glave. Lice napadača nije jasno zabilježeno na snimku, ali njegovo kretanje moglo bi biti ključno za Nacionalnu policiju Perua u prikupljanju dodatnih informacija.

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Šta se zna o ubistvu?

Smrt Helen Gilijane Silve Padilje uznemirila je provinciju Pakasmajo. Slučaj je još u preliminarnoj fazi istrage, a nadležni do sada nisu potvrdili da li je zločin povezan sa njenim profesionalnim radom, niti da li je žrtva ranije dobijala prijetnje.

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Iako se na njenim društvenim mrežama navodi da je Helen Gilijana Silva Padilja bila angažovana na različitim pravnim slučajevima, za sada ne postoje zvanične informacije koje bi njen profesionalni rad direktno povezale sa ubistvom.

Za sada nadležni organi istražuju sve moguće pravce i ne isključuju nijednu hipotezu o motivu ubistva.

Njena majka se putem svog Fejsbuk naloga oprostila od ćerke i navela da će brinuti o svojim unucima. Porodica i prijatelji takođe traže pravdu i potpuno rasvetljavanje okolnosti zločina.

Njene prijateljice oprostile su se od advokatice brojnim porukama upućenim njoj i njenoj porodici u ovim teškim trenucima.

Saopštenje Advokatske komore La Libertad

Advokatska komora La Libertad izrazila je saučešće zbog smrti Helen Gilijane Silve Padilje, članice komore. Institucija je izrazila solidarnost sa njenom porodicom, prijateljima i kolegama povodom ovog velikog gubitka.

U svom saopštenju, komora je izrazila ogorčenje zbog zločina i kategorički osudila nasilje koje je oduzelo život advokatici. Istakla je da ovaj događaj predstavlja težak udarac ne samo za porodicu žrtve i pravničku profesiju, već i za čitavo društvo.

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Advokatska komora La Libertad takođe je zatražila brzu i temeljnu istragu kako bi se razjasnile sve okolnosti slučaja i kako bi odgovorni bili kažnjeni u skladu sa zakonom, prenosi Telegraf.