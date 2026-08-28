Raste broj žrtava u Nepalu: 1.924 osobe se vode kao nestale

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Broj žrtava poplava u Nepalu danas je povećan na najmanje 579 osoba, dok je broj nestalih povećan na 1.924, saopštila je služba za vanredne situacije Nepala.
Prema podacima nepalske Nacionalne službe za smanjenje rizika od katastrofa, među nestalima u razornim poplavama u toj zemlji je 517 stranaca, kao i 933 radnika na hidroelektranama na rekama, gdje se vodeni talas obrušio prije dva dana, prenosi Gardijan.
Društvo
Neobičan porođaj na putu za bolnicu: Novčana pomoć za Danijelu i bebu
Prema dostupnim podacima, među nestalima u poplavama, koje su se dogodile na granici Nepala i Kine, su i 55 državljana Ukrajine, 51 Malezije, 39 Australijanaca, 33 Britanca, 25 Kanađana, devet državljana Južne Koreje, po osam državljana Singapura, Njemačke i Rusije, kao i šest državljana Južne Afrike i šest Letonaca.
Nestalo je i pet državljana Japana i pet Novozelanđana, četiri Francuza, po tri državljana Belgije i Španije, kao i po dvije osobe iz Italije, Kazahstana, Portugala, Irske i Holandije.
Među nestalima se nalazi i po jedna osoba iz Bjelorusije, Finske, Mađarske, Izraela, Litvanije, Filipina, Bugarske, Švajcarske, Srbije i Švedske.
U Kini je u okrugu Đirong na Tibetu prijavljeno pet poginulih i 558 nestalih, od kojih su 260 strani državljani, javila je kineska državna televizija CCTV.
Društvo
Počinje Međugospojinski period: Vijekovima se poštuje jedan običaj u ovim danima
Kina je saopštila i da je gotovo 100 njenih državljana nestalo na nepalskoj strani granice.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h0
Savjeti
2 h0
Ekonomija
2 h0
Zdravlje
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
22
57
22
50
22
35
22
20
22
14
Trenutno na programu