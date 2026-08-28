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Da li klimu treba gasiti tokom dana ili držati stalno upaljenom?

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 21:07

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клима уређај хлађење и гријање простора
Foto: Pexel/Jakub Zerdzicki

Kada se temperatura danima ne spušta ispod 30 stepeni, klima-uređaj postaje gotovo neizostavan dio svakodnevice. Ipak, mnogi nisu sigurni šta manje opterećuje kućni budžet - da uređaj radi duže na istoj temperaturi ili da se povremeno isključuje, pa ponovo uključuje kada se prostor zagrije.

Kod savremenih inverterskih klima često gašenje i paljenje uglavnom ne donosi očekivanu uštedu. Tokom boravka u stanu praktičnije je podesiti umjerenu temperaturu i dozvoliti uređaju da je postepeno održava. Ukoliko nekoliko sati nema nikoga kod kuće, klimu možete isključiti ili podesiti na višu temperaturu.

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Zašto često gašenje nije dobro rješenje

Inverterski uređaji ne rade neprekidno punom snagom. Kada rashlade prostor do zadate temperature, kompresor usporava i koristi samo onoliko energije koliko je potrebno da bi održao postignutu svježinu.

Zbog toga nema mnogo koristi od toga da klimu isključujete na svakih pola sata. Dok je uređaj ugašen, ne zagrijava se samo vazduh, već i zidovi, podovi i namještaj. Kada je ponovo uključite, klima mora snažnije i duže da radi kako bi rashladila čitav prostor.

Osim što takav način korištenja može da poveća potrošnju, temperatura u prostoriji će neprestano oscilirati, pa će i boravak biti manje prijatan.

Kada je ipak treba isključiti

To ne znači da klima mora da radi čitavog dana, čak i kada je stan prazan. Ako izlazite samo nakratko, možete je ostaviti uključenu i temperaturu podesiti na 27 ili 28 stepeni.

Klima uređaj i daljinski za klimu

Kada odlazite na posao ili znate da se nekoliko sati nećete vraćati, isplativije je da uređaj ugasite. Dobra opcija je i tajmer, pomoću kojeg klima može da počne da rashlađuje prostor neposredno prije vašeg povratka.

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Na taj način uređaj neće bespotrebno raditi dok nikoga nema u kući, a po dolasku vas neće sačekati potpuno zagrijan stan.

Najniža temperatura ne hladi brže

Jedna od najčešćih grešaka jeste podešavanje klime na 16 ili 18 stepeni u nadi da će prostorija tako brže postati prijatna. Međutim, niža vrijednost na daljinskom upravljaču ne znači nužno i brže hlađenje.

Uređaj će samo duže raditi pod većim opterećenjem kako bi pokušao da dostigne zadatu temperaturu. Za većinu ljudi sasvim je dovoljno da klima bude podešena između 24 i 26 stepeni.

Važno je i da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude prevelika, kako prelazak iz rashlađene prostorije na vrućinu ne bi bio previše neprijatan.

Sitnice koje dodatno smanjuju potrošnju

Klima će raditi efikasnije ako tokom najtoplijeg dijela dana spustite roletne ili navučete zavjese. Prozori i vrata trebalo bi da budu zatvoreni dok uređaj radi, kako rashlađeni vazduh ne bi izlazio iz prostorije.

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Stan je najbolje provjetravati rano ujutru ili kasnije uveče, kada su spoljne temperature niže.

Ne treba zanemariti ni čišćenje filtera. Kada se na njima nakupi prašina, protok vazduha postaje slabiji, pa uređaj mora jače da radi kako bi postigao željenu temperaturu. Redovno održavanje zato ne doprinosi samo kvalitetnijem vazduhu, već može da utiče i na manju potrošnju električne energije.

(Kurir)

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