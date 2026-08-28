Kraj avgusta je idealno vrijeme da posadite ovo cvijeće

Kraj avgusta ne znači nužno kraj cvjetne sezone. Upravo je ovo dobro vrijeme da dvorište, balkon ili terasa dobiju još malo boje, a postoje i biljke koje će vas, uz vrlo malo truda, nagraditi cvjetovima tokom cijele jeseni.

Ako želite da posadite nešto što nije pretjerano zahtjevno, a pritom će dugo izgledati lijepo, postoji nekoliko odličnih izbora. Važno je odabrati biljke koje dobro podnose promjene temperature i kraće dane koji dolaze.

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Dan i noć

Dan i noć cvijeće je jedno od zahvalnijih izbora za kraj ljeta. Dobro podnosi svježije temperature, a uz redovno uklanjanje uvelih cvjetova može da cvjeta dugo u jesen. Odlično je za saksije, balkone i gredice, a dostupno je u velikom broju boja.

Hrizanteme

Hrizanteme su pravi jesenji klasik. Mogu da se sade krajem ljeta, a upravo kada druge biljke počinju da gube cvjetove, one tek dolaze do izražaja. Ne traže pretjerano komplikovanu njegu, ali vole sunčano mjesto i umjereno zalivanje.

Vrijesak

Ako tražite biljku koja će unijeti boju u jesenji vrt, vrijesak je odličan izbor. Ne zahtjeva puno pažnje, dobro podnosi niže temperature i može dugo da zadrži dekorativan izgled. Posebno lijepo izgleda u kombinaciji s drugim jesenjim biljkama.

Aster

Asteri su poznati po tome što cvjetaju upravo kada se ljeto približava kraju. Njihovi sitni cvjetovi u ljubičastim, ružičastim i bijelim nijansama mogu da uljepšavaju dvorište kroz veliki dio jeseni. Najbolje će uspijevati na sunčanom položaju uz redovno, ali ne pretjerano zalivanje.

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Neven

Neven je jednostavan, izdržljiv i vrlo zahvalan cvijet. Ako mu obezbijedite dovoljno sunca i povremeno uklanjate uvele cvjetove, može nastaviti da cvjeta i tokom jesenjih mjeseci. Osim što je lijep, privlači i korisne insekte, pa je dobar dodatak svakom vrtu.

(B92)