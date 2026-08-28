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Kraj avgusta je idealno vrijeme da posadite ovo cvijeće

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 15:44

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Невен цвијет биљка
Foto: Pixabay

Kraj avgusta ne znači nužno kraj cvjetne sezone. Upravo je ovo dobro vrijeme da dvorište, balkon ili terasa dobiju još malo boje, a postoje i biljke koje će vas, uz vrlo malo truda, nagraditi cvjetovima tokom cijele jeseni.

Ako želite da posadite nešto što nije pretjerano zahtjevno, a pritom će dugo izgledati lijepo, postoji nekoliko odličnih izbora. Važno je odabrati biljke koje dobro podnose promjene temperature i kraće dane koji dolaze.

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Dan i noć

Dan i noć cvijeće je jedno od zahvalnijih izbora za kraj ljeta. Dobro podnosi svježije temperature, a uz redovno uklanjanje uvelih cvjetova može da cvjeta dugo u jesen. Odlično je za saksije, balkone i gredice, a dostupno je u velikom broju boja.

Hrizanteme

Hrizanteme su pravi jesenji klasik. Mogu da se sade krajem ljeta, a upravo kada druge biljke počinju da gube cvjetove, one tek dolaze do izražaja. Ne traže pretjerano komplikovanu njegu, ali vole sunčano mjesto i umjereno zalivanje.

Vrijesak

Ako tražite biljku koja će unijeti boju u jesenji vrt, vrijesak je odličan izbor. Ne zahtjeva puno pažnje, dobro podnosi niže temperature i može dugo da zadrži dekorativan izgled. Posebno lijepo izgleda u kombinaciji s drugim jesenjim biljkama.

Aster

Asteri su poznati po tome što cvjetaju upravo kada se ljeto približava kraju. Njihovi sitni cvjetovi u ljubičastim, ružičastim i bijelim nijansama mogu da uljepšavaju dvorište kroz veliki dio jeseni. Najbolje će uspijevati na sunčanom položaju uz redovno, ali ne pretjerano zalivanje.

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Neven

Neven je jednostavan, izdržljiv i vrlo zahvalan cvijet. Ako mu obezbijedite dovoljno sunca i povremeno uklanjate uvele cvjetove, može nastaviti da cvjeta i tokom jesenjih mjeseci. Osim što je lijep, privlači i korisne insekte, pa je dobar dodatak svakom vrtu.

(B92)

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