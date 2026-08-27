Kako zaštiti krompir od moljca prije vađenja i tokom skladištenja?

Visoke temperature i izostanak padavina uticali su na to da se na feromonskim klopkama tokom proteklog perioda kontinuirano bilježi prisustvo odraslih jedinki krompirovog moljca.

Krompir se u proizvodnim područjima Srbije nalazi u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od sortimenta, roka sadnje i nadmorske visine. Dok se u ravničarskim krajevima i na nižim nadmorskim visinama obavlja vađenje ili je ono pri kraju, na višim nadmorskim visinama pojedini kasniji usjevi još uvijek imaju aktivnu cimu i nalaze se u fazi nalivanja i sazrijevanja krtola (obronci planina Jelice i Rudnika, područje Ivanjice), navode iz Prognozno-izvještajne službe zaštite bilja (PIS).

Na području djelovanja PIS Regionalnog centra Užice, usjevi kasnog krompira na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama spremni su za vađenje, cima je skoro potpuno suva, ali visoke temperature i veoma zbijeno zemljište utiču na to da se vađenje odlaže i krompir je uglavnom i dalje na parcelama.

„Na višim nadmorskim visinama, na području opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, usjevi jesenjeg krompira nalaze se u različitim fazama žućenja cime i sazrijevanja krtola.“

Rizik od krompirovog moljca

Kako prenosi PIS, visoke temperature i izostanak padavina uticali su na to da se na feromonskim klopkama postavljenim na punktovima za praćenje (Lunovo Selo i Pilatovići), tokom proteklog perioda kontinuirano bilježi prisustvo odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

„Na parcelama na kojima vađenje krompira još nije završeno postoji visok rizik od oštećenja krtola. Usljed visokih temperatura i nedostatka padavina dolazi do isušivanja i pucanja zemljišta, pri čemu krtole ostaju ogoljene i dostupne ženkama moljca za polaganje jaja“, navode iz ove službe.

Kako zaštititi usjeve?

U zavisnosti od faze razvoja usjeva, poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se sprovođenje sljedećih mjera zaštite:

Parcele na kojima je cima potpuno suva:

krompir što prije vaditi i odmah transportovati u skladište, bez zadržavanja izvađenih krtola na njivi;

prije unošenja u skladište izdvojiti i odstraniti oštećene i zaražene krtole;

skladišta rashladiti na temperaturu ispod 10 °C, odnosno ispod temperaturnog praga za razvoj krompirovog moljca;

skladišta držati u mraku i zatvoriti otvore gustim mrežama kako bi se spriječio ulazak moljca;

prilikom unošenja krtola u skladište može se primijeniti registrovani preparat na bazi azadirahtina.

Parcele na kojima vađenje krompira nije planirano u skorijem periodu:

preporučuje se navodnjavanje usjeva gdje je to moguće i gdje je cima u dobroj kondiciji, kako bi se održala kompaktnost zemljišta i spriječilo pucanje površinskog sloja i ogoljavanje krtola;

kao dodatna mjera zaštite preporučuje se primjena odgovarajućeg registrovanog insekticida za suzbijanje krompirovog moljca na bazi neke od aktivnih materija: cijantraniliprol, cipermetrin, deltametrin, hlorantraniliprol, hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin, metaflumizon.

„Prilikom primjene hemijskih mjera zaštite potrebno je pridržavati se uputstva za primjenu preparata, posebno propisane karence i maksimalnog broja tretmana (MBT) tokom jedne vegetacione sezone.“

Zbog visokih dnevnih temperatura, zaključuje PIS, tretmane je preporučljivo sprovoditi u večernjim časovima.

(Agroklub.rs)