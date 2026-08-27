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Teško stanje kod Trebinja: Požarna linija duža od 25 kilometara, problem temperature i vjetar

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:51

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Тешко стање код Требиња: Пожарна линија дужа од 25 километара, проблем температуре и вјетар
Foto: ATV

Više od sedam dana su aktivni požari u okolini Trebinja. Požarna linija je duža od 25 kilometara, izgorjele su ogromne površine, a vatra i dalje gori.

U mjestu Bravenik u blizini Zubaca se vatrogasci i mještani bore da spasu ono što se spasiti može.

Mnoge zabrinjava da je vatra stigla do brda iznad Trebinja, a jedan krak se širi prema Bijeloj gori

I danas teško stanje, a najveći problem su visoke temperature i jak vjetar.

"Teška je situacija na požarištima. Ljudi se bore, stigle su i OS BiH. Teško je posebno kada priđe vatra, ne može čovjek ni da se snađe, i kada je vjetar protiv nas", kaže za ATV Tomislav Ćurić, mještanin.

"Najteže je nepristupačan teren, velika temperatura i manjak opreme. Svaki dan smo na požarištima, borimo da spasimo što se može spasiti. Ne smijemo pokazati umor, jer je u pitanju i velika količina imovine i šume i nadam se da ćemo uspjeti da se izborimo sa ovim", rekao nam je Radovan Uljarević.

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Tagovi :

vatra

Trebinje

Bojan Nosović

požar u Trebinju

požar

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