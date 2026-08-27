Logo

Požar kod Trebinja „progutao“ 86 kvadratnih kilometara, vatrogasci i helikopter na terenu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:39

Komentari:

0
Зупци пожар ватра гашење
Foto: Srna

Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu, već danima je aktivan veliki požar u rejonu Zubaca koji je do sada zahvatio površinu od 86 kvadratnih kilometara.

Rano jutros pokrenuta je velika vatrogasna akcija kako bi se u potpunosti sanirala požarna linija na Golom brdu iznad grada, i tako spriječilo širenje vatre prema urbanoj zoni.

Na terenu i jutros djeluje i helikopter, a gasiocima su se priključila i 32 pripadnika Oružanih snaga iz kasarne u Bileći.

U požarima je stradao i veliki broj stubova elektro-mreže, pa su i radnici Elektro-Hercegovine neprekidno na terenu, kako bi se obezbijedilo redovno snabdijevanje električnom energijom.

„Nastojimo sada da ovdje zaustavimo požar, da se ne proširi prema Gučini i dijelovima grada“, rekao je Dejan Kašiković, komandir TBSJ Trebinje.

Svakodnevno se radi na sanaciji šteta izazvanih požarima.

„Izgorjelo je više dalekovodnih stubova na zahvaćenom području, tako da svakodnevno radimo na zamjeni i otklanjanju kvarova“, rekao je Milutin Mastilović, izvršni direktor sektora terenskih operacija Elektro-Hercegovine.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

požar

požar u Trebinju

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Електро Бијељина добила сертификат за сервисирање и баждарење бројила

Gradovi i opštine

Elektro Bijeljina dobila sertifikat za servisiranje i baždarenje brojila

4 h

0
Саид Мехмедовић у пожару који је подметнут изгубио двије штале и сву стоку.

Gradovi i opštine

Said Mehmedović u požaru koji je podmetnut izgubio dvije štale i svu stoku

17 h

2
Пожар код Орашја.

Gradovi i opštine

Ne jenjava vatrena stihija: Najkritičnije u blizini Orašja

18 h

0
Новац

Gradovi i opštine

Pojedinim učenicima po 1.500 KM: Grad u BiH objavio poziv

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

13

14

Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

13

12

Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

13

03

BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

12

58

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima