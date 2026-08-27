Požar kod Trebinja „progutao“ 86 kvadratnih kilometara, vatrogasci i helikopter na terenu

Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu, već danima je aktivan veliki požar u rejonu Zubaca koji je do sada zahvatio površinu od 86 kvadratnih kilometara.

Rano jutros pokrenuta je velika vatrogasna akcija kako bi se u potpunosti sanirala požarna linija na Golom brdu iznad grada, i tako spriječilo širenje vatre prema urbanoj zoni.

Na terenu i jutros djeluje i helikopter, a gasiocima su se priključila i 32 pripadnika Oružanih snaga iz kasarne u Bileći.

U požarima je stradao i veliki broj stubova elektro-mreže, pa su i radnici Elektro-Hercegovine neprekidno na terenu, kako bi se obezbijedilo redovno snabdijevanje električnom energijom.

„Nastojimo sada da ovdje zaustavimo požar, da se ne proširi prema Gučini i dijelovima grada“, rekao je Dejan Kašiković, komandir TBSJ Trebinje.

Svakodnevno se radi na sanaciji šteta izazvanih požarima.

„Izgorjelo je više dalekovodnih stubova na zahvaćenom području, tako da svakodnevno radimo na zamjeni i otklanjanju kvarova“, rekao je Milutin Mastilović, izvršni direktor sektora terenskih operacija Elektro-Hercegovine.

(RTRS)