Said Mehmedović u požaru koji je podmetnut izgubio dvije štale i svu stoku

Prije dvije noći u, kako se sumnja podmetnutom požaru izgorjela je štala domaćina iz mjesta Vranić kod Kotor Varoši. Stradala je i sva stoka.

Saida Mehmedovića mještanina sela Vranići kod Kotor Varoši probudilo je lupanje na vratima i lavež pasa. Kako kaže odmah je predosjetio da nešto nije uredu. Kada je otvorio vrata vidio je komšiju koji je potvrdio njegove sumnje. Štala je bila u plamenu.

"Došao je komšija, javio mi je da gori štala, ja sam izašao vani, pogledao sam, onda su priletjele komšije", rekla Said Mehmedović.

"Prvo smo ručno gasili, dok nisu došli vatrogasci", kazao je Mehmedović.

Pomoć je brzo stigla i od Vatrogasnih jedinica iz Kotor Varoši i Čelinca, ali nije bilo spasa, jer se sve odigralo veoma brzo.

Said je vrijedno radio na svome imanju 20 godina a u jednoj noći izgubio je sve.

Stradalo je 30 ovaca, osam koza i jaradi te 410 bala sijena. Štala je izgorjela. Štetu od 50 000 KM kaže nije lako namiriti ali zahvalan je što je požar zaustavljen i nije se proširio na kuću. Najviše ga boli što mu je stradala stoka.

"Ne mogu biti bez stoke kako sam se rodio ja imam stoku", dodao je Mehmedović.

Na pitanje sada kada ima priliku, šta bi najviše volio da dobije od stoke:

"Najviše, koze prvo. Imao bih mlijeko. I ovce."

Dok Mehmedović sabira štetu, policija aktivno radi na rješavanju ovog krivičnog djela. Brzim radom identifikovano je lice koje je podmetnulo požar. Prilikom hapšenja osumnjičeni je bio u alkoholisanom stanju sa 2,37 g/kg alkohola u organizmu.

Na teret mu se stavlja krivično djelo „Izazivanje opšte opasnosti" navedeno je iz policijske uprave Banjaluka.