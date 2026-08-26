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Spremite se za preokret! Iako Sunce i dalje prži, u ponoć stiže nešto što sve mijenja

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 20:44

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Мјесец планета
Foto: Pixabay /rkarkowski

Iako je ljeto još u punom zamahu i dnevne temperature i dalje podsjećaju na najtopliji dio godine, krajem avgusta primjećuje se jedna sigurna promjena noći su iz dana u dan sve duže.

Dani su još uvijek duži od noći, ali se razlika postepeno smanjuje. Tako će biti sve do jesenje ravnodnevice, koja ove godine nastupa 22. septembra, kada će dan i noć biti približno jednake dužine. Nakon toga, noći će postati duže od dana i taj odnos će se nastaviti mijenjati sve do zime.

Duže noći imaju značajan uticaj i na temperature. Tokom više sati bez Sunčevog zagrijevanja tlo i vazduh imaju više vremena da izgube toplotu, pa su jutra i noći već primjetno svježiji nego tokom jula. Ipak, to ne znači da je ljeto završeno. Sunce je i dalje visoko, dan traje dugo, a dnevne temperature mogu ostati veoma visoke. Zato kraj avgusta predstavlja prelazni period ljeto je i dalje prisutno tokom dana, dok se tokom noći sve više osjeća da se priroda približava jeseni.

Kako se budemo približavali septembru, noći će nastaviti da se produžavaju, a dani skraćuju. Promjena je postepena, ali nezaustavljiva. Ovo je i jedan od prvih jasnih znakova da se ljeto polako približava svom kraju, prenosi Telegraf.rs.

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