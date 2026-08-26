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Odobreno 60.000 KM za nabavku udžbenika djeci ratnih vojnih invalida

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 17:01

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Сложени уџбеници на полицама у кеижари.
Foto: ATV

Vlada Brčko distrikta odobrila je danas 60.000 KM za nabavku obaveznih udžbenika za djecu ratnih vojnih invalida.

Jednokratna pomoć namijenjena je učenicima srednjih škola i redovnim studentima za školsku, odnosno akademsku 2026/2027. godinu.

Pojedinačan iznos pomoći iznosi 350 KM po korisniku koji ispunjava propisane uslove.

Pravo na ovu podršku ostvaruju djeca ratnih vojnih invalida upisana kao redovni učenici ili studenti do navršene 27. godine.

Za ostvarivanje prava potrebno je uz zahtjev dostaviti minimalnu dokumentaciju kojom se potvrđuje status korisnika i redovno školovanje.

U Službi za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata napominju da ovaj program iz godine u godinu bilježi opadajući trend po broju korisnika i iznosu angažovanih sredstava, budući da je sve manje djece koja ispunjavaju formalnopravni uslov u pogledu starosne granice.

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udžbenici za djecu

Besplatni udžbenici

Brčko

učenici

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