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Važan poziv Fonda PIO: Moguće obustave porodične penzije

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 15:18

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje uputio je važan poziv srednjoškolcima ili studentima koji su korisnici porodične penzije kako bi mogli i dalje da imauju redovne isplate.

Srednjoškolci ili studenti koji su korisnici porodične penzije treba da tokom septembra i oktobra Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostave potvrdu o redovnom školovanju za predstojeću školsku godinu, kako bi isplata ovog prava mogla da budu redovna i bez prekida.

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Za djecu korisnike porodične penzije u dobi od 15 do 19 godina koja pohađaju srednju školu potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti Fondu najkasnije do 24. septembra, saopšteno je iz Fonda.

Za studente koji imaju od 19 do 26 godina, a korisnici su porodične penzije, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 24. oktobra.

Korisnici u Republici Srpskoj školsku potvrdu treba da blagovremeno dostave u najbližu poslovnicu Fonda, a korisnici sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda.

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"Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku ukazuje da se dijete - korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se obustavlja isplata porodične penzije", navedeno je u saopštenju.

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Tagovi :

porodična penzija

Fond PIO

srednjoškolci u Srpskoj

srednjoškolci

studenti

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