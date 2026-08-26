Drama u Gradačcu: Semiru poskok ušao u plastenik, pokušao da ga ugrize

Semir Sladić iz Gradačca objavio je video snimak iz plastenika u kojem je uočio poskoka.

Tokom video snimka koji traje minut, Sladić je zabilježio kako ga je poskok u nekoliko navrata pokušao ugristi i što je zanimljivo, zmija se nije povlačila ili pokušavala pobjeći.

Video je izazvao brojne reakcije u kojima su mnogi poručivali da je Sladić trebalo da ubije poskoka, dok je on sam u jednom komentaru odgovorio da se "nikada neće saznati šta je uradio s njim, jer se nikome ne može ugoditi.

Poskok je najopasnija zmija sa kojom se može susreti na našim prostorima, a tradicionalno se smatra i najopasnijom zmijom u Evropi.

Urbane priče da poskok "skače na ljude" i aktivno ih napada nije tačna. Poskok izbjegava sukob sa čovjekom u najvećem broju slučajeva.

Kako se ponaša poskok kada vidi čovjeka?

Za poskoka čovjek nije plijen, nego opasnost. Zato njegova prva reakcija uglavnom nije napad. U zavisnosti od situacije, kada se nađe blizu čovjeka može ostati potpuno nepomičan i oslanjati se na kamuflažu, drugi će počedi glasno da sikću, treći mogu pokušati, dok pojedini mogu pokušati odmah da ugrizu ako procijene da su ugroženi. Naučna istraživanja pokazuju i da se pojedine jedinke značajno razlikuju po odbrambenom ponašanju, ali da vjerovatnoća ujeda raste što je prijetnja neposrednija.

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Drugim riječima, poskok može da ujede iz straha i u samoodbrani, naročito ako je satjeran u ćoišak i ako mu se priđe previše blizu. Ipak, ne treba računati da će svaki poskok prvo pobjeći.

Šta uraditi kada ga vidite?

Ako ugledate poskoka na stazi, u dvorištu ili u prirodi, najbezbjednije je da stanete i udaljite se nekoliko metara.

Nemojte ga okruživati, prilaziti mu radi fotografisanja, pokušavati da ga podignete štapom ili da ga ubijete. Posebno ne treba stavljati ruke u neposrednu blizinu zmije čak ni ako izgleda mirno.

Ako ima slobodan pravac za povlačenje, najbolje je jednostavno ostaviti mu prostor. U većini situacija zmija će se sama udaljiti kada prestane da osjeća prijetnju.

Šta ako poskok ide prema kući?

To može biti opasno, ali opet nije dobro fizički zaustavljati zmiju.

Ako je potrebno da ga podstaknete da promijeni pravac, to treba raditi sa velike udaljenosti, bez prilaženja i bez satjerivanja u ugao. Izvor Parkovi Dinarida navodi da poskok izbjegava kvašenje i da se može podstaći na udaljavanje vodom. To u praksi znači da se iz bezbjedne udaljenosti može usmjeriti mlaz vode iz baštenskog crijeva prema prostoru oko zmije kako bi sama krenula u suprotnom pravcu. Ne treba joj prilaziti sa kantom vode, štapom ili drugim predmetom.

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Najvažnije je da joj ne zatvorite sve pravce bijega. Zmija satjerana uz zid, stepenice ili u ugao ima mnogo više razloga da se brani.

Ako je poskok već ušao u kuću, garažu ili neki zatvoren prostor, najbezbjednije je izaći, zatvoriti prostor ako je to moguće bez približavanja zmiji i pozvati službu ili osobu obučenu za uklanjanje zmija.

Da li je zabranjeno ubiti poskoka?

Kada je riječ o Republici Srpskoj, često se može čuti tvrdnja da je poskok zakonom zaštićen i da ga je zabranjeno ubiti. Međutim, pravni status je nešto složeniji i takvu tvrdnju ne treba iznositi bez dodatnog objašnjenja.

Poskok (Vipera ammodytes) nalazi se na Crvenoj listi zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske iz 2012. godine. Međutim, sama činjenica da se vrsta nalazi na Crvenoj listi ne znači automatski da za nju važi režim stroge zaštite i apsolutna zabrana ubijanja. U zvaničnoj dokumentaciji Vlade Republike Srpske navodi se da poskok nema status ugroženosti prema Uredbi o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama iz 2020. godine.

Zbog toga nije precizno reći da je na cijeloj teritoriji Republike Srpske u svakoj situaciji zakonom zabranjeno ubiti poskoka samo zato što pripada toj vrsti. Drugačija pravila, međutim, mogu važiti u nacionalnim parkovima, rezervatima i drugim zaštićenim područjima, a pravni režim se razlikuje i između različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

Poskok istovremeno ima značajan međunarodni status zaštite. Naveden je u Dodatku II Bernske konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, u kojem se nalaze strogo zaštićene životinjske vrste. To je jedan od razloga zbog kojih se u stručnoj literaturi naglašava potreba njegovog očuvanja i odgovarajuće nacionalne zaštite.

Bez obzira na pravni status, poskoka ne treba ubijati ako ne postoji neposredna opasnost. On ima važnu ulogu u ekosistemu jer se, između ostalog, hrani miševima i drugim sitnim životinjama i tako učestvuje u prirodnoj kontroli njihove brojnosti. Osim toga, pokušaj ubijanja zmije jedan je od trenutaka u kojima čovjek sam značajno povećava rizik od ujeda. Mnogo je bezbjednije udaljiti se, omogućiti zmiji da ode ili, ako se nalazi u kući ili na mjestu sa kojeg ne može bezbjedno da se udalji, pozvati osobu obučenu za njeno uklanjanje.