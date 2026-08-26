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Trninić obišao poljoprivredne proizvođače u Gradišci i Laktašima

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 10:28

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Директор Агенције за аграрна плаћања
Foto: Ustupljena fotografija

Direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, Aleksandar Trninić obišao je poljoprivredne proizvođače na području Gradiške i Laktaša.

"Kada ste u kancelariji i odobravate zahtjeve ne vidite sve te poljoprivredne proizvođače i njihov veliki trud i rad. Zato sam izuzetno srećan što sam danas sa našim vrijednim domaćinima i vidim da su na mudar i efektan način iskoristili sredstva koja smo im odobrili" rekao je za ATV Trninić.

Александар Трнинић
Aleksandar Trninić
Ustupljena fotografija

Detalje posjete donosimo u nedjeljnom Agraru.

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Aleksandar Trninić

Agencija za agrarna plaćanja

Poljoprivreda

posjeta

stočarstvo

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