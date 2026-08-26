Trninić obišao poljoprivredne proizvođače u Gradišci i Laktašima

Autor:ATV redakcija
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Direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, Aleksandar Trninić obišao je poljoprivredne proizvođače na području Gradiške i Laktaša.
"Kada ste u kancelariji i odobravate zahtjeve ne vidite sve te poljoprivredne proizvođače i njihov veliki trud i rad. Zato sam izuzetno srećan što sam danas sa našim vrijednim domaćinima i vidim da su na mudar i efektan način iskoristili sredstva koja smo im odobrili" rekao je za ATV Trninić.
Detalje posjete donosimo u nedjeljnom Agraru.
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