Trninić obišao poljoprivredne proizvođače u Gradišci i Laktašima

"Kada ste u kancelariji i odobravate zahtjeve ne vidite sve te poljoprivredne proizvođače i njihov veliki trud i rad. Zato sam izuzetno srećan što sam danas sa našim vrijednim domaćinima i vidim da su na mudar i efektan način iskoristili sredstva koja smo im odobrili" rekao je za ATV Trninić.

Aleksandar Trninić Ustupljena fotografija

Detalje posjete donosimo u nedjeljnom Agraru.