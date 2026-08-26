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Ko je djevojka koja je zaludjela internet: Svi su zaljubljeni u nju!

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26.08.2026 11:10

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Ани Гавино Осорно модел Шпанија постала позната преко видеа друштвене мреже
Foto: X/Restricted footage/printscreen

Društvenim mrežama posljednjih dana masovno se širi snimak atraktivne djevojke koja je privukla ogromnu pažnju korisnika, a mnogi su se zapitali ko je ona. Riječ je o "Ani Gavino Osorno", španskom modelu koji iza sebe već ima ozbiljnu karijeru u svijetu mode.

Iako je šira internetska publika tek sada otkriva zahvaljujući viralnom snimku, Ana nikako nije nepoznato ime u modnoj industriji. Prema njenom profesionalnom profilu na Models.kom, dolazi iz Španije, a trenutno je zastupaju Fift Models iz Barselone, koja joj je matična agencija, te Ajkonik Menadžment u Berlinu.

Njena karijera traje već godinama. Pažnju modne scene privukla je još 2017. godine kada je pobijedila na prvom izdanju takmičenja Got Dobler Models u Sevilji.

Nakon toga uslijedili su angažmani za neka veoma poznata imena i modne publikacije.

Ana se pojavljivala u editorijalima za Vog Česlovakia, Harpers Bazar Espanja, Muher Hoy i Marie Klaire, dok je radila i kampanje za modne kuće poput Brunela Kukunelija i Blumarinea.

Za Vog snimila je modni editorijal još 2021. godine, dok je godinu kasnije radila za špansko izdanje Harpers Bazara. Njeno ime posljednjih godina redovno se pojavljuje u evropskim modnim editorijalima i kampanjama.

Popularnost joj nije ograničena samo na modne piste i časopise. Na društvenim mrežama već ima stotine hiljada pratilaca, a njen profil na Models.kom trenutno bilježi oko 290.000 pratilaca na društvenim platformama.

Viralni snimak sada je njen lik predstavio i publici koja ne prati modu, pa su se ispod brojnih objava počela nizati pitanja o tome ko je djevojka sa snimka.

Odgovor je, dakle, jednostavan: nije riječ o slučajnoj prolaznici koju je internet preko noći pretvorio u zvijezdu, nego o profesionalnoj španskoj manekenki Ani Gaviño Osorno, koja je već sarađivala s nekim od poznatijih evropskih modnih magazina i brendova.

Internet ju je možda upravo otkrio, ali modni svijet za nju zna već godinama.

(Avaz)

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Ani Gavino Osorno

model

modeling

video snimak

društvene mreže

Španija

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