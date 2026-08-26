Otkriven uzrok smrti Doli Parton

Uzrok smrti legendarne Doli Parton zvanično je potvrđen nakon što je ikona kantri muzike preminula juče, u utorak 25. avgusta, u 80. godini života.

Vijest o njenom odlasku podijelila je njena porodica putem zvaničnog saopštenja.

Parton je u posljednjih nekoliko mjeseci javno govorila o svom zdravstvenom stanju. U posljednjem ažuriranju, objavljenom prošle nedjelje, priznala je da se bori sa zdravstvenim problemima koje je zanemarila dok je njegovala svog supruga, sa kojim je bila u braku 58 godina, Karla Dina, prije njegove smrti prošle godine.

Njen tim je sada potvrdio da je pjevačica preminula nakon „kratke borbe sa kancerom” (prema pisanju magazina Billboard).

U dirljivom saopštenju koje je potpisao „Tim Doli”, navodi se:

„Naša voljena Doli Parton provela je svoj život i karijeru donoseći radost, smijeh, nadu i integritet u sve što je dotakla. Njena neprevaziđena darežljivost dotakla je živote nebrojenih ljudi koje nikada ne bi upoznala, a ipak je uvijek bila tu da ponudi ruku pomoći.”

U saopštenju je naglašen i njen nevjerovatan humanitarni doprinos:

„Bilo da se radi o stotinama miliona knjiga doniranih kroz njenu neprocjenjivu biblioteku Imagination Library ili finansiranju istraživanja koja su pomogla u stvaranju spasonosne vakcine korišćene širom svijeta, Dolina bezuslovna ljubav prema svim ljudima bila je vodeća sila njenog trajnog uticaja.”

Tim je zaključio: „Nakon što se hrabro suočila sa kratkom borbom protiv kancera, Doli je danas napustila svoj zemaljski život u Vanderbilt-Ingram kancer centru (Vanderbilt-Ingram Cancer Center) u Nešvilu, Tenesi, okružena voljenima.”

Reakcije svjetskih zvijezda

Nakon vijesti o njenoj smrti, brojne kolege i prijatelji iz sveta muzike i šire uputili su posljednje pozdrave. Među njima su Elton Džon, Pol Makartni, Tejlor Svift, Mik Džeger, Debi Hari, Eminem i njena kumčad, Majli Sajrus.

Emili Ivis, organizatorka festivala Glastonberi (Glastonbury), prisetila se njenog istorijskog nastupa iz 2014. godine:

Kultura Preminula Doli Parton

„Bila je ogromna masa ljudi na polju tokom njenog nastupa, sunce je sijalo, a kada je zakoračila na Pyramid Stage, zavladala je scenom. Bilo je to prosto magično. Hvala ti na svemu, Doli.”

Nasljeđe i posljednje riječi

U saopštenju porodice kojim je potvrđena smrt, istaknuto je:

„Nasleđe Doli Parton je nasleđe ljubavi, saosećanja i otpornosti. Sa karijerom koja je trajala sedam decenija, inspirisala je generacije umjetnika i obožavalaca svojom muzikom i nepokolebljivom posvećenošću da svet učini boljim mjestom. Njene pesme će nastaviti da odjekuju kod ljudi svih uzrasta, a njen filantropski rad imaće trajan uticaj.”

Sama Doli je u obraćanju prošle nedjelje navela: „Bavila sam se nekim zdravstvenim problemima na koje jednostavno nisam obraćala pažnju dok sam pazila na Karla”, dodajući: „Ozbiljno, ipak, iako se još uvek oporavljam, i dalje radim.”

U martu, tokom svog prvog javnog pojavljivanja nakon nekoliko meseci na imanju Dolivud (Dollywood), izjavila je:

„Jednostavno sam se na neki način istrošila i izmorila, tugujući za Karlom i zbog mnogo drugih sitnica koje su se dešavale. Dovela sam sebe u stanje gdje mi je bilo potrebno da se ponovo izgradim duhovno, emotivno i fizički. Ali, sve je dobro. To me nije usporilo.”

(telegraf)