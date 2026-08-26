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Uhapšen osumnjičeni za požar u Kotor Varošu

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 09:53

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policija u Kotor Varošu uhapsila je J.J. iz ovog mjesta zbog sumnje da je izazvao požar u kojem je stradalo 30 ovaca i sedam koza i time počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Kako navode, policijskoj stanici u Kotor Varošu je juče u 01:54 dojavljeno da je u mjestu Vranić došlo do požara.

"Na licu mjesta uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka policijski službenici Policijske stanice Kotor Varoš i Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara izvršili su uviđaj, kojom prilikom je utvrđeno da je u požaru nastupila šteta na objektima, ukupno izgorjelo 410 bala sijena i stoka (30 ovaca i osam koza). Materijalna šteta pričinjena ovim požarom iznosi oko 50.000 KM", navode iz PU Banjaluka.

Policija je utvrdila da je požar izazvan od strane J.J. koji je i uhapšen. Takođe, kod navedenog je utvrđeno i prisustvo 2,37 g/kg alkohola u organizmu.

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Požar u Kotor Varošu: Stradalo 30 ovaca i sedam koza

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica J.J. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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hapšenje

Ovce

požar

Kotor Varoš

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