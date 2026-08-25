Logo

Uhapšen nasilnik koji je stariju ženu opljačkao, pa silovao ispod stepeništa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 21:00

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Muškarac Sekula N. (50) osumnjičen za silovanje na Banovom brdu je uhapšen.

Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzo su identifikovali napadača S. N. i raspisali opsežnu potragu za njim.

Tek nakon njegovog hapšenja biće poznati svi detalji i tačne okolnosti nezapamćenog zločina koji se danas oko 13 časova odigrao u Požeškoj ulici na Banovom brdu, kada je manijak usred dana sačekao 76-godišnju staricu, oteo joj novčanik, a potom je na silu odvukao ispod stepeništa u ulazu zgrade i silovao.

Шпанија невријеме

Svijet

Snažno nevrijeme pogodilo Španiju: Bujica nosi čovjeka niz ulicu

Svjedoci koji su nesrećnu ženu pronašli ispod stepeništa naveli su da je prostor u koji je odvučena zaklonjen od pogleda sa ulice. Zatekli su potresne scene - rasute stvari iz torbe po podu i prestravljenu staricu u dubokom šoku.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta i 76-godišnju ženu prevezla u odgovarajući zdravstveni centar radi daljih pregleda i pružanja neophodne pomoći.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Beograd

Silovanje

Pljačka

Komentari (0)

Pročitajte više

Више од 100 грађана бањалучког насеља Росуље окупило се у знак протеста због измјена регулационог плана.

Banja Luka

Više od 100 Banjalučana izašlo na ulicu: Rekli ne regulacionom planu

1 h

1
Споменик палим борцима у Хан Пијеску.

Republika Srpska

Sabor demobilisanih boraca "Mi znamo zašto!" - 30. avgusta u Han Pijesku

1 h

0
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Stigli smo gdje je nekad bilo nezamislivo

2 h

5
Сложени уџбеници на полицама у кеижари.

Društvo

Bliži se prvo školsko zvono: Roditelji već računaju koliko novca bi trebalo da izdvoje

2 h

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Užas usred dana: Opljačkao stariju ženu, pa je silovao ispod stepeništa

4 h

0
Ушао са дјевојком у лифт, давио је до 6. спрата па опљачкао: Ухапшен младић (24)

Srbija

Ušao sa djevojkom u lift, davio je do 6. sprata pa opljačkao: Uhapšen mladić (24)

8 h

0
Ово је возач који је возио без дозволе и усмртио дјевојчицу

Srbija

Ovo je vozač koji je vozio bez dozvole i usmrtio djevojčicu

9 h

0
Снимак несреће у Краљеву у којој је погинула дјевојчила 5

Srbija

OBJAVLjEN UZNEMIRUJUĆI VIDEO Autom pokosio porodicu, poginula djevojčica (5)

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Savić: U petak sastanak u Vladi o problemu nedostatka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj"

22

10

Nazire se smirivanje tenzija: Cijene sirove nafte pale za više od tri odsto

21

59

U Grčkoj za nekoliko sati izbilo 40 požara

21

55

Dodik: Privatni sektor sve više nosi privredu Srpske, privrednici moraju imati sigurnost

21

43

Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima