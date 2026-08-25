Uhapšen nasilnik koji je stariju ženu opljačkao, pa silovao ispod stepeništa

Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzo su identifikovali napadača S. N. i raspisali opsežnu potragu za njim.

Tek nakon njegovog hapšenja biće poznati svi detalji i tačne okolnosti nezapamćenog zločina koji se danas oko 13 časova odigrao u Požeškoj ulici na Banovom brdu, kada je manijak usred dana sačekao 76-godišnju staricu, oteo joj novčanik, a potom je na silu odvukao ispod stepeništa u ulazu zgrade i silovao.

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Svjedoci koji su nesrećnu ženu pronašli ispod stepeništa naveli su da je prostor u koji je odvučena zaklonjen od pogleda sa ulice. Zatekli su potresne scene - rasute stvari iz torbe po podu i prestravljenu staricu u dubokom šoku.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta i 76-godišnju ženu prevezla u odgovarajući zdravstveni centar radi daljih pregleda i pružanja neophodne pomoći.

(Telegraf.rs)