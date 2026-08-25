Sabor demobilisanih boraca "Mi znamo zašto!" - 30. avgusta u Han Pijesku

To je znak zahvalnosti prema onima koji su u temelje Republike Srpske ugradili svoje živote i dijelove tijela. Sabor je pokazatelj ideje srpskog jedinstva. Borci šalju jasnu poruku: Znamo zašto pamtimo. Znamo zašto poštujemo. Znamo zašto čuvamo.

Vojska i Policija Republike Srpske odbranile su srpska ognjišta i stvorile Republiku Srpsku. Han Pijesak je u ratu bio mjesto komandovanja i odluka koje je sprovodio Glavni štab Vojske Republike Srpske. Tamo je održana i prva smotra vojske i policije. Sada će biti održan i sabor koji, kako tamo kažu, nije samo prilika za susret i druženje sa demobilisanim borcima i policijom Srpske, već i sjećanje, pomen i poštovanje za one koji su stvarali Republiku Srpsku.

Taj događaj treba da bude okupljanje ljudi kao znak zahvalnosti svima koji su stvarali Srpsku. To je promocija ideje srpskog jedinstva, bez obzira na to kojoj političkoj partiji demobilisani borci pripadaju, poručuju iz Boračke organizacije Han Pijesak.

Na sabor srpskog jedinstva pozvani su demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, udruženja građana, političke partije i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca.