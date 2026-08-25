Trišić Babić: Srpska promijenila politiku zbog pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma

Sarajevo i još neki gradovi u regionu se ponašaju tako da se Banjaluka ništa ne pita. Međutim, Republika Srpska je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i po Dejtonskom mirovnom sporazumu Republika Srpska je dobila visok stepen autonomije, rekla je v. d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić Babić.

- U protekle tri - četiri godine, od kako su krenuli "napadi" i kako smo mi ovdje primijetili i osjetili da je cilj da Srpska nestane, da se poništi, da se ide u grubo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i da nas dovedu ovdje da Srpska ne postoji mi smo promijenili politiku. Sve su to bili signali da se mi aktiviramo, posebno u novim geopolitičkim okolnostima, od 2020. godine, kada su se ta velika pomjeranja počela dešavati na svjetskoj karti - rekla je Trišić Babić za RTRS

Kako je navela, rukovodstvo Srpske se aktiviramo i promovisalo Republiku Srpsku i Dejtonski mirovni sporazum.

- Promovisali smo šta znači Republika Srpska i jaka Srpska, unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, i koja je to stabilnost za region. To se prepoznalo u SAD, ne samo samo u političkim krugovima, već i u administrativnim i od nekih novinara ali i u investicionim krugovima i na taj način je došlo do jedne promjene američke politike prema regionu, prema Republici Srpskoj kao nekom području na kome živi srpski narod - istakla je Trišić Babić.