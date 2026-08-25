Jedna osoba poginula na reliju u Hrvatskoj

Jedna osoba poginula je na „Dinaric Rallyju“, koji se od 22. do 28. avgusta održava u Hrvatskoj.

Nesreća se dogodila na području Ličko-senjske županije, a poginuo je državljanin Austrije, potvrdila je Policijska uprava ličko-senjska, prenosi RTL. Policija vrši uviđaj kako bi utvrdila okolnosti nesreće.

Organizatori „Dinaric Rallyja“ na svojim službenim stranicama objavili su da je druga brzinska etapa (SS2) otkazana zbog nesreće u kojoj je učestvovao jedan od vozača.

„Dodatne informacije objavićemo čim ih dobijemo od nadležnih tijela“, navedeno je u kratkom saopštenju.

Identitet stradale osobe i detalji nesreće još nisu zvanično objavljeni.

Šta je „Dinaric Rally“?

„Dinaric Rally“ je višednevno terensko reli-rejd takmičenje na kojem učesnici motociklima, kvadovima i SSV vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Trku često opisuju kao „hrvatski Dakar“ zbog teških planinskih puteva, dugih etapa i navigacije prema takozvanom roadbuku.

Za razliku od klasičnog relija, u kojem posade voze kraće brzinske ispite, reli-rejd obuhvata veoma duge dnevne etape. Učesnici pritom ne zavise samo od brzine, već i od navigacionih sposobnosti, fizičke izdržljivosti i pouzdanosti vozila.

Ovogodišnje izdanje i mjere bezbjednosti

„Dinaric Rally 2026“, sa sjedištem u Kninu, počeo je u subotu svečanim otvaranjem na Kninskoj tvrđavi. Prolog je održan u nedjelju, dok su glavne etape na rasporedu od ponedjeljka do petka.

Ukupna dužina svih etapa iznosi više od 1.500 kilometara, a ruta se sastoji od prologa i pet etapa nazvanih Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj.

Prema podacima organizatora, takmičari se prate GPS uređajima, dok su uz stazu raspoređeni medicinski i spasilački timovi. U sistemu bezbjednosti učestvuju lokalni stručnjaci za gorsko spašavanje, kao i međunarodni spasioci i ljekari sa terenskim vozilima.

Više detalja o tragediji biće poznato nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija i organizatora.

(Indeks.hr)