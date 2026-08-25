Knežević: "Crna Gora je potvrdila sopstvenu izdaju"

Predsjednik DNP Crne Gore Milan Knežević izjavio je danas da interpelaciju o smjeni šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića niko od velepatriota u crnogorskom parlamentu nije htio da potpiše.

Knežević je na konferenciji za novinare podsetio da je najavio pokretanje interpelacije za smenu Ibrahimovića, nakon što je on odlučio da 5. avgusta u Knin pošalje otpravnika Ambasade Crne Gore u Zagrebu na obeležavanje godišnjice od vojno-policijske akcije Oluja, kada je iz Hrvatske proterano između 220.000 i 250.000 Srba, dok je oko dve hiljade ubijeno ili se i danas vode kao nestali.

Knežević je istakao da je ta odluka Ibrahimovića bila kulminacija antisrpske politike i veleizdaje aktuelne Vlade.

Mi smo to prihvatili kao faktičko stanje, mislili smo da NSD prva treba da je potpiše. Mi se sa njima u koaliciji u opštinama kojima vršimo vlast. Svakome u Crnoj Gori je jasno da postoje ozbiljne razlike na državnom nivou, precizirao je Knežević.

Lider DNP je istakao i da razlozi za pokretanje ove interpelacije su opravdani i njome se predlaže smena Ervina Ibrahimovića kao odgovornog u Ministarstvu u što kraćem mogućem roku.

"Ovu interpelaciju smo potpisali ja, Jelena Kljajević i Vladislav Bojović. Ova interpelacija je bila ponuđena svim poslanicima koji su pisali po Fejsbuku 'ne u moje ime' i objavili fotografije prognanih Srba na traktorima. Ja sam najavio interpelaciju jer sam očekivao da će od lajka preći na potpis i dokazati da suštinski misle 'ne u njihovo ime' i da se ne slažu sa politikom Ranka Krivokapića i Ervina Ibrahimovića", rekao je Knežević, pa nastavio:

"Nadao sam se da će kad su prebrojali lajkove da će izvršiti pritisak na svoje kolege i da ćemo imati interpelaciju jer ono što se desilo u Kninu 5. avgusta je samo kulminacija antisrpske politike i veleizdaje koju vodi Vlada koja ima namjeru da preda brod Jadran, Prevlaku, da promeni ime bazena, da isplati oštetu logorašima u Morinju."

Crna Gora se, kako je dodao, još jednom nepotpisivanjem ove interpelacije potvrdila sopstvenu izdaju i da spoljnu politiku vodi Ranko Krivokapić zajedno sa Ervinom Ibrahimovićem koju, kako je naveo, čitava Vlada podržava.

"Od lajka do lajka kukala nam majka. Cijela politika ove parlamentarne većine se svela na skupljanje lajkova. Sve ono što je govorila DNP je potvrđeno kroz nepotpisivanje ove peticije. DNP je bila i ostala jedini i suštinski zastupnik interesa i srpskog i crnogorskog naroda koji ne pristaje na ovu veleizdajničku politiku. Što se nas lično tiče možemo samo da čestitamo Ibrahimoviću i Ranku Krivokapiću koji i dalje trasira spoljnopolitilčku politiku kao da je agent hrvatske službe", naveo je Knežević.

Kako je naglasio, interpelaciju niko od ovih velepatriota nije želio da potpiše, a poziva sve one koji su objavili ne u moje ime da tu objavu obrišu sa društvenih mreža.