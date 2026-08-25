Američki vojno-transportni gigant sletio u Rusiju, Vašington i Moskva mudro ćute

Američki vojno-transportni avion Boing C-17A Gloubmaster III sletio je na moskovski aerodrom Vnukovo, objavili su ruski mediji i izvori koji prate kretanje vojnih aviona. Trenutno nema zvaničnih informacija o razlogu dolaska američkog vojnog aviona u Rusiju niti o tome ko je bio u njemu.

Vnukovo je jedan od najvećih moskovskih aerodroma, a tokom rata u Ukrajini korišćen je i za pojedine diplomatske i zvanične letove.

Riječ je o avionu američkog ratnog vazduhoplovstva sa registracionim brojem 07-7181, koji leti pod pozivnim znakom RCH4555. Prema podacima Flajtradara (Flightradar24) i informacijama koje su prikupili analitičari otvorenih izvora (OSINT), avion je napustio Čarlston 23. avgusta, nakon čega je sletio u Zajedničku bazu Endruz, u blizini Vašingtona, a zatim nastavio ka Rigi.

U utorak ujutru C-17 je ponovo poletio iz letonske prestonice, ovog puta bez javno objavljene destinacije. Podaci o praćenju leta ukazivali su na to da se potom uputio duboko u ruski vazdušni prostor, a njegova posljednja zabilježena pozicija bila je u oblasti Moskve, istočno od aerodroma Vnukovo. Ruski izvori su potom izvijestili da je avion tamo sletio.

Gdje je bio prije dolaska u Evropu?

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je avion prije dolaska u Evropu boravio u Zajedničkoj bazi Endruz, jednoj od najvažnijih američkih vojnih baza za prevoz visokih vladinih zvaničnika.

U bazi se nalaze i avioni koje koristi američki predsjednik, ali se Endruz koristi i za prevoz članova administracije, vojnih komandanata, specijalnih izaslanika i drugih zvaničnih delegacija. Sam dolazak C-17 u Endruz stoga ne znači da je prevozio visokog američkog zvaničnika.

C-17 Gloubmaster III je veliki strateški transportni avion koji američka vojska koristi za prevoz ljudi, vojne opreme, vozila i tereta na velike udaljenosti.

Nema zvaničnog objašnjenja

Dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je pažnju i zbog aktuelnih diplomatskih kontakata u vezi sa ratom u Ukrajini.

Posljednjih dana pojavile su se informacije o mogućim putovanjima američkih predstavnika u Ukrajinu i Rusiju, među kojima se pominju Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Međutim, nema potvrde da je njihova moguća ruta povezana sa ovim letom, niti je poznato da li je C-17 uopšte prevozio američke zvaničnike. U pojedinim izvještajima pominjana je i moguća buduća posjeta direktora FBI-ja Kaša Patela Rusiji, ali je ona navodno planirana tek za oktobar.

Američke i ruske vlasti još nisu javno objavile informacije o svrsi leta.