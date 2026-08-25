Objavljen snimak Modžtabe Hameneija nakon mjeseci skrivanja od javnosti

Iranski državni mediji objavili su arhivski video-snimak novog vrhovnog vođe Irana Modžtabe Hamneija, tvrdeći da je nastao prije nego što je preuzeo najvišu funkciju u zemlji.

Na snimku se vidi Hamnei tokom sastanka kako se obraća prisutnima. Video je objavljen u ponedjeljak, 24. avgusta, a njegovo pojavljivanje privuklo je posebnu pažnju jer se novi vrhovni vođa od preuzimanja funkcije u martu nije pojavljivao u javnosti.

Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei in FIRST-TIME-SEEN footage



Released publicly for the first time by Iranian media, footage shows him presiding over a religious academic study session pic.twitter.com/iIIl0pLAgS — RT Intl (@RT_on_X) August 24, 2026

Modžtaba Hamnei preuzeo je funkciju nakon smrti svog oca i prethodnog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je poginuo 28. februara, prvog dana američkih i izraelskih vazdušnih napada na Iran.

Prema navodima visokopozicioniranih iranskih izvora, Modžtaba Hamnei tada je takođe povrijeđen, uključujući ozbiljne povrede lica.

Od njegovog povlačenja iz javnosti, iranski državni mediji objavili su nekoliko pisanih saopštenja koja su pripisana novom vrhovnom vođi. U jednoj od poruka obećao je osvetu za smrt svog oca i prethodnika, dok su u drugim objavljena imenovanja visokih zvaničnika u Revolucionarnoj gardi i iranskim oružanim snagama.

Iranske vlasti do sada nisu objavile detalje o zdravstvenom stanju Modžtabe Hamneija niti su objasnile zbog čega se mjesecima ne pojavljuje pred kamerama.

Zbog toga je objavljivanje arhivskog snimka dodatno privuklo pažnju, posebno u trenutku kada međunarodna javnost pomno prati stanje i poteze novog iranskog rukovodstva.