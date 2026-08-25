GIK Doboj će predati prijavu CIK-u zbog trgovine članovima biračkih odbora između Stranke za BiH i SDS-a

Na sjednici Gradske izborne komisije Doboj koja se održava danas, 25. avgusta, raspravljaće se o prijedlozima za članove biračkih odbora i zamjenike koje su predložili politički subjekti.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", na spisku biračkih odbora Stranke za BiH nalaze se isključivo aktivisti SDS-a, a ovlaštena osoba ispred ove stranke je funkcionerka Pokreta sigurna Srpska u Doboju.

Predsjednik SDS-a Doboj Stefan Gavrić izjavio je jučer za "Avaz" da su dali dopuštenje svojim aktivistima da se prijave za biračke odbore ispred drugih stranaka i da u tome nema ništa sporno.

BiH Aktivisti SDS-a popunjavaju biračke odbore Stranke za BiH u Republici Srpskoj?

Prema informacijama "Avaz", Gradska izborna komisija Doboj će predati prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog ovog slučaja.

Podsjećamo, izmjenama Izbornog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, jasno je zabranjena trgovina članovima biračkih odbora.

"Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta protivno odredbi člana 2.19 ovog zakona i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo. Ova zabrana primjenjuje se i na članove biračkog odbora", piše u članu 7.3 Izbornog zakona BiH.