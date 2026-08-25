Pušten u rad novi CT aparat u bolnici "Sveti Vračevi"

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Novi CT aparat danas je svečano pušten u rad u Bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini, čijom upotrebom je napravljen korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline.

Aparat su svečano pustili u rad premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor Bolnice "Sveti Vračevi" Mikajlo Lazića. Svečanosti prisustvuje osoblje ove zdravstvene ustanove. Prethodno je održan sastanak Minića i Šeranića sa Lazićem, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.