Pušten u rad novi CT aparat u bolnici "Sveti Vračevi"

Autor:ATV redakcija
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Novi CT aparat danas je svečano pušten u rad u Bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini, čijom upotrebom je napravljen korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline.
Aparat su svečano pustili u rad premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor Bolnice "Sveti Vračevi" Mikajlo Lazića.
Svečanosti prisustvuje osoblje ove zdravstvene ustanove. Prethodno je održan sastanak Minića i Šeranića sa Lazićem, prenosi Srna.
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