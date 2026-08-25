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Pušten u rad novi CT aparat u bolnici "Sveti Vračevi"

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 12:40

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Пуштен у рад нови ЦТ апарат Свети Врачеви
Foto: ATV

Novi CT aparat danas je svečano pušten u rad u Bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini, čijom upotrebom je napravljen korak ka modernizaciji radiološke dijagnostike i unapređenju zdravstvene zaštite stanovništva ovog grada i okoline.

Aparat su svečano pustili u rad premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor Bolnice "Sveti Vračevi" Mikajlo Lazića.

Svečanosti prisustvuje osoblje ove zdravstvene ustanove. Prethodno je održan sastanak Minića i Šeranića sa Lazićem, prenosi Srna.

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Bolnica Sveti Vračevi

CT aparat

liječenje

Alen Šeranić

Savo Minić

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