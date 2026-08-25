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Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 13:08

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Жељко Вујовић спроведен у ОЈТ Требиње
Foto: ATV

Trebinjsko Tužilaštvo zatražilo je pritvora za Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama kod Bileće.

Pritvor je zatražen i za Mirku Samardžića, koje se sumnjiči za pomoć izvršiocu poslije izvršenja krivičnog djela.

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Prilikom ovog incidenta povrijeđeno je troje osoba, koje su zadobile lakše tjelesne povrede.

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Ko je Željko Vujović

Željko Vujović je dobro poznato lice organima gonjenja. U kriminalnoj karijeri ima niz krivičnih i prekršajnih djela.

Na tri mjeseca zatvora osuđen je 2008. godine zbog paljevine, a novčano je kažnjen 2011. godine zbog posjedovanja oružja.

Za tjelesnu povredu 2012. godine dobio je tri mjeseca, a isto je prošao i 2018. godine. Naredne dvije godine za nanošenje tjelesnih povreda kažnjavan je novčano. Riječ je o 2019. i 2020. godini.

Javnosti je postao poznat nakon što je u februaru 2021. godine zajedno sa Markom Zvijeri oteo i pretukao tada 23. godišnjeg Dušana Miloševića iz Bileće.

Miloševiću je automobilom presječen put, nakon čega je ubačen u gepek i odvezen van grada. Potom je pretučen i ostavljen u blizini Bileće. Vujović je nakon tog događaja bio u bjekstvu, a policiji se predao 17. februara 2021. godine, nakon 12 dana.

Zbog ovog krivičnog djela osuđen je na godinu zatvora.

Slučaj je svojevremeno izazvao veliko nezadovoljstvo u Bileći. Građani su organizovali proteste u Bileći, ali i ispred Palate pravde u Trebinju, nezadovoljni postupanjem pravosudnih institucija.

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Tagovi :

Željko Vujović

Bileća

konjske trke

Trebinje

gazio ljude autom

Mirko Samardžić

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