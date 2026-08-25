Državljanin Italije optužen za nesreću u kojoj je poginuo Simo Milović

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv državljanina Italije Arbena Cele (57) zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo motociklista Simo Milović (39) iz Trebinja.

Celi je na teret stavljeno da je, iz nehata, počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja za koje je zaprijećena novčana ili kazna do tri godine zatvora.

Prešao u lijevu traku

Tragedija se dogodila 31. jula ove godine u mjestu Bijela Rudina kod Bileće. Cela je bio za volanom automobila ”reno” i u optužnici se navodi da se nije pridržavao saobraćajnih propisa čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život ljudi.

”Optuženi se "renoom” kretao iz Gacka ka Bileći i vozilo nije držao što bliže desnoj ivici kolovoza. Olako je držao da do saobraćajne nesreće neće doći usljed čega je prešao na lijevu stranu kolovoza i prednjom lijevom stranom automobila je udario u prednji dio motocikla ”yamaha” kojim je upravljao Simo Milović”, navodi se, između ostalog, u optužnici.

Sudar s drugim motociklom

Nakon udara Milović i motocikl su pali na kolovoz, te je došlo i do sudara sa drugim motociklom ”yamaha” kojim je upravljao V.N. Milović je u nesreći zadobio teške povrede od kojih je preminuo.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Budući da se radi o stranom državljaninu Arben Cela je nakon nesreće uhapšen i pritvoren.