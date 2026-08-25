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Minić: Obezbijediti veće plate da medicinski radnici ostaju u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 13:13

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Минић и Шеранић болница Бијељина посјета нови ЦТ апарат
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Bijeljini da se mora vrednovati rad medicinskih radnika i napraviti sve da im se obezbijede bolji uslovi za rad i veće plate, da ostaju u Republici Srpskoj.

Minić je naglasio da će tada biti zaokružena kompletna cjelina i da će Vlada nastaviti da radi na tome.

"Rekao sam medicinskim radnicima da Vlada ulaže maksimalno kada su u pitanju sredstva za rad, i nakon toga ćemo se morati posvetiti i njima", izjavio je Minić novinarima tokom posjete Bolnici "Sveti Vračevi".

Minić, koji je prisustvovao svečanom puštanju u rad novog CT aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi, rekao je da mu je drago svaki put kad vidi da vrijedni medicinari u Republici Srpskoj imaju bolju opremu.

"Drago mi je kada vidim da ćemo biti u situaciji da, što preventivno, što urgentno, spasimo nečiji život, da imamo bolju zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj", rekao je Minić.

On je podsjetio da mu je, kada je prošli put bio ovdje, direktor Bolnice Mikailo Lazić rekao da je neophodno da se uradi urgentni blok i novi kapacitet bolnice, nakon čega je Vlada izdvojila 125 miliona KM.

"To neće ostati na tome. Danas smo razgovarali da se završetak idejnog rješenja ubrza, da to bude gotovo u narednih desetak dana. Angažovaćemo stručnjake koji su radili na bolnicama u Trebinju, Istočnom Sarajevu i za Prijedor, da to bude urađeno u skladu sa pravilima struke i nauke, da bude na izuzetno visokom nivou. Bijeljina to zaslužuje", poručio je Minić.

On je ukazao da su u Bijeljini danas i potpredsjednik Vlade i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, kao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.

"Semberija zaslužuje veći i brži razvoj. Evo, kad je u pitanju zdravstvena zaštita, nešto što nam je najbitnije, ali isto tako danas idemo da razgovaramo i o navodnjavanju i svemu onome što treba da svim građanima Republike Srpske, a pogotovo ovdje u Semberiji, omogući bolji i kvalitetniji život", dodao je Minić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

Alen Šeranić

Bolnica Sveti Vračevi

medicina

ljekari

Republika Srpska

veće plate

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