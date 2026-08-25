Logo

Podvig ljekara UKC-a Srpske: Pacijentu sa hemofilijom tip A ugrađena totalna proteza koljena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 12:25

Komentari:

0
Велики успјех љекара Универзитетског клиничког центра Републике Српске. Уграђена тотална протеза кољена пацијенту са хемофилијом тип А
Foto: Ustupljena fotografija

Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju zajedno sa timom Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, te u saradnji sa hematolozima pacijentu sa teškim oblikom hemofilije A su ugradili totalnu protezu koljena što predstavlja veoma kompleksnu hiruršku proceduru od izuzetnog značaja za pacijenta.

Zbog hemofilije, te usljed nedostatka faktora koagulacije, dolazi do mikrokrvarenja u zglobovima koji se oštećuju i dolazi do razvoja deformiteta, te ograničenja pokreta i pojave jakih bolova. Sve to zajedno dovodi do značajnog smanjenja kvaliteta života ovih pacijenata pored primarnog oboljenja jer se teško kreću i onemogućeni su za obavljanje i osnovnih životnih potreba. Riječ je o pacijentu srednje životne dobi sa teškim deformitetom koljena.

УКЦ љекар
UKC ljekar
Ustupljena fotografija

Pacijent je prije prijema u Kliniku za ortopediju i traumatologiju preoperativno obrađen i pripremljen u Klinici za hematologiju kao i Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. Pacijent je sve vrijeme bio pod stalnim nadzorom svih ljekara koji su učestvovali u liječenju. Postoperativni tok je protekao uredno, pacijent je određeno vrijeme bio u Klinici za ortopediju i traumatologiju gdje je imao stalnu njegu od strane sestara i tehničara kao i adekvatan fizikalni tretman koji je specifičan kod ovakvih pacijenata. Nakon izvjesnog vremena pacijent se vratio na posao i svojim svakodnevnim obavezama.

Operativni tim su činili : dr Vladimir Anđić, operater, dr Srđan Macanović i dr Slobodan Marjanović asistenti. U sali instrumentari su bili Dajana Idžan, Jelica Ristić i Igor Kajtaz, a dr Dragan Švraka, anesteziolog i dr Danijela Mandić ,hematolog, saopštili su iz UKC-a Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UKC Republike Srpske

Podvig ljekara UKC-a

hemofilija tip A

ugradnja proteze

bolnica

ljekari

liječenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вршани код Бијељине Саво Минић додјела трактора беларус

Republika Srpska

Minić u Vršanima prisustvovao podjeli traktora "Belarus" mladim poljoprivrednicima

1 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske u vatrogasno-spasilačke jedinice uložila više od 20 miliona

1 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Koju dokumentaciju roditelji treba da podnesu za privremeno izdržavanje djece?

2 h

0
Костајница општина Република Српска

Republika Srpska

Opština u Srpskoj daje roditeljima prvačića 300 KM

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Dodik: Soreka ne prestaje da vrijeđa zdrav razum lažima o vladavini prava i pravnoj državi

13

17

Totenhem kupio Savinja za 100 miliona evra

13

13

Minić: Obezbijediti veće plate da medicinski radnici ostaju u Srpskoj

13

10

Bukejlović: Srpska bira porodicu - među vodećim u regionu po podršci za treće i četvrto dijete

13

08

Gaženje ljudi na konjskim trkama: Predložen pritvor za Željka Vujovića i Mirka Samardžića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima