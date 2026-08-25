Podvig ljekara UKC-a Srpske: Pacijentu sa hemofilijom tip A ugrađena totalna proteza koljena

Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju zajedno sa timom Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, te u saradnji sa hematolozima pacijentu sa teškim oblikom hemofilije A su ugradili totalnu protezu koljena što predstavlja veoma kompleksnu hiruršku proceduru od izuzetnog značaja za pacijenta.

Zbog hemofilije, te usljed nedostatka faktora koagulacije, dolazi do mikrokrvarenja u zglobovima koji se oštećuju i dolazi do razvoja deformiteta, te ograničenja pokreta i pojave jakih bolova. Sve to zajedno dovodi do značajnog smanjenja kvaliteta života ovih pacijenata pored primarnog oboljenja jer se teško kreću i onemogućeni su za obavljanje i osnovnih životnih potreba. Riječ je o pacijentu srednje životne dobi sa teškim deformitetom koljena.

UKC ljekar Ustupljena fotografija

Pacijent je prije prijema u Kliniku za ortopediju i traumatologiju preoperativno obrađen i pripremljen u Klinici za hematologiju kao i Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. Pacijent je sve vrijeme bio pod stalnim nadzorom svih ljekara koji su učestvovali u liječenju. Postoperativni tok je protekao uredno, pacijent je određeno vrijeme bio u Klinici za ortopediju i traumatologiju gdje je imao stalnu njegu od strane sestara i tehničara kao i adekvatan fizikalni tretman koji je specifičan kod ovakvih pacijenata. Nakon izvjesnog vremena pacijent se vratio na posao i svojim svakodnevnim obavezama.

Operativni tim su činili : dr Vladimir Anđić, operater, dr Srđan Macanović i dr Slobodan Marjanović asistenti. U sali instrumentari su bili Dajana Idžan, Jelica Ristić i Igor Kajtaz, a dr Dragan Švraka, anesteziolog i dr Danijela Mandić ,hematolog, saopštili su iz UKC-a Srpske.