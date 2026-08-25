U ovoj zemlji su vozači najagresivniji

Autor:ATV redakcija
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Italija je svjetski poznata turistička destinacija, sa veličanstvenom umetnošću, prepoznatljivim pejzažima i vrhunskom hranom. Međutim, jedna stvar koja očigledno ostavlja mnogo prostora za poboljšanje jesu njeni putevi, a posebno - vozači.
Naime, upravo je Italija zemlja sa najagresivnijim vozačima, pokazalo je nedavno globalno istraživanje. Čak 23 odsto vozača navelo je da je u toj zemlji doživjelo nepredvidivo ili neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Drugo mjesto je zauzela Velika Britanija i čak 11 odsto vozača reklo je da je u ovoj državi doživjelo agresivno ponašanje, a London se posebno izdvojio kao jedan od gradova koji se najčešće pominju.
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Sjedinjene Američke Države su na trećem mjestu sa 9 odsto, dok slijede Francuska i Australija sa po 5 odsto. Na deljenom petom mjestu nalaze se Španija i Turska. Po 4 odsto ispitanika navelo je da su upravo u tim zemljama doživjeli najviše agresije na putevima.
Najviše nervira kada vozači ne daju pokazivač pravca prilikom skretanja - to je navelo 56 odsto ispitanika. Vozačima smeta i vožnja na premalom rastojanju od vozila ispred, što je navelo 46 odsto ispitanika. To je čak više nego spora vožnja trakom za preticanje, koju je navelo 43 odsto, i naglo kočenje, koje nervira 20 odsto vozača.
To što se neki narod smatra ljubaznim ne znači nužno da su njegovi vozači takvi u saobraćaju. Kada je, međutim, riječ o opštoj ljubaznosti, rezultati drugog istraživanja pokazuju da su Italijani i tu loše prošli.
Prema toj anketi, Italija je među zemljama koje se najmanje povezuju sa učtivošću uopšte - zauzela je 24. mjesto od 25 zemalja. Samo je Austrija bila lošije rangirana.
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Na samom vrhu liste nalazi se Japan, gdje se naklon i dalje smatra znakom poštovanja. Slijede Kanada, a potom Velika Britanija na trećem mjestu.
U istoj anketi ispitanici su zamoljeni da procene i sopstveno ponašanje - odnosno da kažu da li sebe smatraju učtivim i da li se prema nepoznatim ljudima odnose s poštovanjem.
Zanimljivo je da su Japanci sami sebe ocijenili jednom od najnižih ocjena, iako je i ona bila visoka - 8,73 od 10.
Brazilci i Čileanci su među ispitanim narodima koji sebe u najvećoj mjeri smatraju najučtivijima na svijetu, sa prosječnom ocjenom od 9,46. Slede Indijci sa 9,41, a potom Šveđani i Francuzi sa po 9,40.
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