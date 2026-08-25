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Milionska ulaganja u Istočno Sarajevo: U fokusu infrastruktura, vrtići i bazen

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 14:11

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Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.
Foto: ATV

Budžet Grada Istočno Sarajevo ove godine iznosi gotovo 34 miliona KM, što je, prema riječima gradonačelnika Ljubiše Ćosića, najveći budžet do sada. Kako ističe, potrebe građana su veće, ali se značajan dio sredstava usmjerava na infrastrukturne projekte.

"Kada uporedite vrijeme kada su budžeti Grada bili pet, šest, sedam, pa čak i deset miliona, to je jednostavno neuporedivo", ističe Ćosić.

Za infrastrukturne projekte u svih šest gradskih opština izdvojeno je više od 11 miliona KM, odnosno gotovo trećina budžeta.

"Izdvojili smo nešto više od 450 hiljada KM za proširenje prostorija Galerije "Žarko Vidović", koja je u Istočnoj Ilidži. Zatim, nešto oko 750 hiljada KM za Park velikana srpskog zdravstva u krugu bolnice "Srbija", navodi gradonačelnik.

Najavljena su i nova ulaganja u Istočnom Sarajevu, gdje će Grad i Opština izdvojiti 600 hiljada KM za rekonstrukciju dvije ulice.

Gradonačelnik se osvrnuo na nedostatak mjesta u vrtićima, kao jedan od problema sa kojim se suočava Grad Istočno Sarajevo. Najavio je da će Grad od naredne godine pružiti podršku i privatnim vrtićima.

"Djeca su djeca, nema to veze da li je dijete u javnom ili privatnom vrtiću", rekao je Ćosić.

"Najznačajniji projekat ovog mandata je Gradska kuća na Palama. Sigurno će njegova vrijednost biti blizu 15 miliona KM", navodi Ćosić.

Objekat će imati oko pet hiljada metara kvadratnih neto površine u kojem će biti smještena opštinska i gradska uprava, rezidencija predsjednika Republike Srpske na samom vrhu objekta i Muzej odbrambeno-otadžbinskog rata.

Grad je do sada obezbijedio dva miliona KM, dok je još dva miliona podržala Vlada Republike Srpske.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva se osvrnuo i na izgradnju bazena u Istočnom Novom Sarajevu, te otkrio kada bi negova gradnja mogla biti završena.

"Bazen u Istočnom Novom Sarajevu trebalo bi da bude završen u narednih 15 do 20 dana. Propustili smo ovu sezonu zbog kašnjenja opreme. Međutim, ono što je najbitnije reći jeste da će bazen biti završen u ovoj sezoni", ističe Ćosić.

Planirano je i projektovanje zatvorenog bazena, čime bi na istoj lokaciji bio formiran kompleks sa otvorenim i zatvorenim bazenom.

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Tagovi :

Ljubiša Ćosić

Istočno Sarajevo

Projekti

Budžet grada

Vrtić

Bazen

Infrastruktura

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