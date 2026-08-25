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Helikopter Oružanih snaga gasi požare kod Trebinja, u Cazinu ugašen

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 11:47

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Хеликоптер Оружаних снага гаси пожаре код Требиња, у Цазину угашен

Helikopter Oružanih snaga BiH od jutros je nastavio da gasi požar u području Trebinja, dok je požar kod Cazina ugašen, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

"Požar kod Trebinja je na nepristupačnom i zahtjevnom terenu, a posada Prvog helikopterskog skvadrona juče je na ovom području gasila četiri časa i izbacila 41.000 litara vode, a jutros od 5.30 do 7.30 časova 29 vedara po 1.000 litara vode", navedeno je u saopštenju.

Zbog potreba daljeg gašenja, helikopter je ponovo upućen na drugi nalet gašenja od 8.15 do 10.15 časova, kada je izbacio 24 vedra vode.

"Požar je pod kontrolom, ali se zbog duge požarne linije očekuje i dalje djelovanje iz vazduha u poslijepodnevnim časovima", navedeno je u saopštenju.

Drugi helikopterski skvadron Oružanih snaga juče je na požarište na području Cazina u 100 naleta izbacio 100.000 litara vode, nakon čega je požar ugašen, te nije bilo potrebe da se helikopter i danas upućuje ka Cazinu.

"Vazduhoplovci Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Oružanih snaga i dalje su spremni da reaguju u vrlo složenim uslovima letenja, a posebno ističu i kvalitet novog protivpožarnog vedra zapremine od oko 1.000 litara, kojim su opremljeni", navedeno je u saopštenju, prenosi Srna.

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Oružane snage BiH

Helikopter

Trebinje

Cazin

požar

vatra

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