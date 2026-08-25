Kćerka Brusa Vilisa otkrila čega se plaši nakon njegove dijagnoze

Rumer Vilis, glumica i najstarija ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur, otvoreno je govorila o svom zdravlju i strahu od potencijalnih genetskih rizika, posebno nakon što je njenom ocu dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

Glumica je otkrila da je radila genetske testove koji mogu da ukažu na predispoziciju za razvoj Alchajmerove bolesti. Kako priznaje, suočavanje sa rezultatima ovakvih testova nije uvijek lako, posebno kada postoji porodična istorija bolesti.

“Ponekad je zastrašujuće dobiti odgovore. Očigledno je da u mojoj porodici postoje određene genetske predispozicije. Ne samo demencija, već su neki članovi moje porodice imali rak dojke, dok su se drugi suočavali sa različitim zdravstvenim problemima”, rekla je glumica, prenosi Pink.

Ipak, Rumer smatra da je saznanje o potencijalnim zdravstvenim rizicima veoma važno, jer omogućava da se na vrijeme obrati pažnja na zdravlje i preduzmu odgovarajući koraci.

“Mislim da, kada imate informacije, to je moć“, rekla je kroz osmijeh.

„Zvuči pomalo kao Spajdermen, ali kada možemo da vidimo da smo možda skloniji nečemu, možemo aktivno da radimo na smanjenju upala u organizmu, zdravlju srca i čemu god je potrebno”, rekla je Rumer.

Ne želi da ignoriše signale svog tijela

Glumica je dodala da joj savremeni zdravstveni testovi omogućavaju da prati različite zdravstvene pokazatelje i dobijene rezultate podijeli sa svojim ljekarom.

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“Djeluje mi kao veoma jednostavan način da imate informacije koje možete da podijelite sa svojim ljekarom i kažete: 'Hej, zapravo imam ove podatke, tako da ne možete da me ubijedite da umišljam ono što mi se dešava“, rekla je glumica.

Rumer kaže da je i prije očeve dijagnoze nastojala da bude proaktivna kada je riječ o očuvanju zdravlja mozga, zdravlju crijeva i reproduktivnom zdravlju.

“Mislim da je zdravlje jedna od onih stvari koje uzimamo zdravo za gotovo sve dok ga ne izgubimo”, rekla je Rumer.

Prema njenim riječima, čak i male promjene koje ljudi uvedu u mlađim godinama mogu dugoročno da imaju veliki uticaj na njihovo zdravlje.

“Ako sada preduzmete male korake i budete proaktivni, možda nećete morati da doživite tako veliki pad kada ostarite”, objasnila je ona.

Izbacila parfeme i više kuva kod kuće

Rumer je otkrila i koje je male promjene uvela u svakodnevni život. Među njima su uzimanje suplemenata, izbjegavanje parfema, kao i češće kuvanje kod kuće umjesto naručivanja hrane. Kako je navela, jedna od motivacija za ovu promjenu jeste i zabrinutost zbog moguće izloženosti mikroplastici iz ambalaže za dostavu.

“Djeluju beznačajno kada skrolujemo Instagramom i gledamo sve stvari koje bi trebalo da radimo, ali one zaista prave razliku”, rekla je.

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Rumer smatra da je danas gotovo neophodno aktivno brinuti o sopstvenom zdravlju.

“Mi smo, praktično, pod stalnim napadom u ovom svijetu u kojem živimo. Toliko je stvari sa kojima se neprestano borimo. I mislim da više nije prava opcija da ne budemo proaktivni kada je riječ o sopstvenom zdravlju - rekla je.

Ipak, njen najveći motiv nije samo ona sama.

“Jedna od najvažnijih stvari za mene jeste da znam da postupci koje preduzimam imaju uticaj ne samo na mene, već i na moju kćerku i na moju sposobnost da budem uz nju što je duže moguće”, poručila je Rumer.