Porodica Brusa Vilisa donijela tešku odluku

Od trenutka kada se povukao iz javnosti zbog teške bolesti, stanje legendarnog glumca Brusa Vilisa izaziva ogromnu pažnju širom svijeta. Njegova porodica sada je donijela emotivnu odluku koja bi mogla da pomogne budućim generacijama oboljelih.

Čuveni glumac se 2022. godine povukao iz glume nakon što mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i komunikacije. Godinu dana kasnije porodica je saopštila da boluje od frontotemporalne demencije, ozbiljne bolesti koja ne utiče samo na govor, već i na ponašanje, emocije i ličnost.

Najnovije informacije od porodice

Sada je njegova porodica odlučila da nakon njegove smrti njegov mozak bude doniran nauci kako bi pomogao istraživanjima ove teške bolesti.

Vijest je potvrdila njegova supruga Ema Heming Vilis, koja je o svemu govorila u svojoj knjizi "Neočekivano putovanje: Pronalaženje snage, nade i sebe na putu njegovanja".

Kako je otkrila, odluku su zajedno doneli svi članovi porodice, uključujući i Brusovu bivšu suprugu Demi Mur, kao i njihovih pet ćerki.

"Ovo je emocionalno veoma teško, ali i naučno neophodno", poručila je Ema.

Dodala je da porodica vjeruje da bi ovaj čin mogao da pomogne ljekarima i naučnicima da bolje razumiju frontotemporalnu demenciju i pronađu nove načine liječenja.

Brus Vilis sa suprugom Emom Heming ima ćerke Mejbel i Evelin, dok iz braka sa Demi Mur ima ćerke Rumer, Skaut i Talulu.

Porodica je od početka otvoreno govorila o glumčevoj borbi sa bolešću, pokušavajući da podigne svijest o frontotemporalnoj demenciji, koja pogađa hiljade ljudi širom svijeta.