Razotkriven mladić iz intimne poruke Dare Bubamare

Boris Vidović našao se u fokusu javnosti nakon što je njegovo ime počelo da se dovodi u vezu sa Darom Bubamarom, kada su se na društvenim mrežama pojavile spekulacije da je on muškarac o kojem je pjevačica govorila u intimnoj glasovnoj poruci.

Ipak, ove tvrdnje ostale su na nivou nagađanja. Vidović, koji živi u Sloveniji, poznat je i po učešću u popularnom britanskom rijalitiju "Love Ajlend", ali je njegova navodna bivša veza sa Darom posljednjih dana privukla daleko veću pažnju.

Gradovi i opštine Morala da mu vraća dio plate: Porodilja iz Zvornika prijavila poslodavca

Rođen je u Ljubljani i prepoznatljiv je u modnim krugovima jer se bavi modelingom, a učestvovao je i u više televizijskih formata u regionu, naročito u rijalitijima gde je bio miljenik ženske publike.

Govori pet jezika

Širu međunarodnu pažnju stekao je učešćem u britanskoj verziji pomenute emisije, gdje je ušao kao takozvani "Kasa Amor" učesnik, format poznat po uvođenju novih takmičara sa ciljem da poremete postojeće odnose među parovima.

Iako nije stigao do finala, njegovo pojavljivanje donijelo mu je dodatnu popularnost i interesovanje publike.

Zanimljivo je govori pet jezika: slovenački kao maternji, zatim hrvatski, engleski, španski, pa čak i malo njemačkog.

Nije bio u ozbiljnoj vezi

Kako su tamošnji mediji prenosili, predstavio se kao neko ko do tada nije bio u ozbiljnoj vezi jer, kako je rekao, brzo gubi interesovanje.

Scena Mira Škorić uhvatila dečka u ljubavnom zanosu sa drugim muškarcem

Sam Vidović nije direktno potvrdio vezu, ali je objavama na društvenim mrežama, uključujući reference na pjevačicine pjesme, dodatno podgrijao interesovanje javnosti.

Sa druge strane, ona se nije jasno izjasnila o njegovom identitetu, što je ostavilo prostor za različita tumačenja.

U odsustvu zvanične potvrde, priča o njihovom odnosu ostaje dio medijskih spekulacija, dok pomenuti mladić nastavlja da gradi imidž kroz kombinaciju modelinga, rijaliti nastupa i prisustva na društvenim mrežama.

Auto-moto Šta ako oštetite vozilo zbog rupe i kako naplatiti štetu?

"Djevojka koju tražim mora imati zanimljivu ličnost. Ono što me privlači je osmijeh, ličnost. Prepustiću se toku, vidjećemo šta će se desiti!", rekao je tada, prenosi "Telegraf".