Partizan nadigrao Dubai i produžio finalnu seriju

Košarkaši Partizana slavili su protiv Dubaija sa 84:70 u trećem meču finalne serije ABA lige. To znači da je sada ukupan rezultat 2-1 za Dubai. Igra se do tri pobjede, a Partizan će i u narednoj utakmici biti domaćin.

Dubai bi bio domaćin u eventualnoj majstorici.

Može se reći da je u ovom trećem meču Partizan zasluženo slavio, kontrolisao je utakmicu praktično od starta do finiša, nije dopustio Dubaiju ni da zaprijeti ozbiljnije i dominantno su crno-bijeli došli do prve pobjede u finalnoj seriji.

Početkom treće dionice Dubai je preko raspoloženog Kabengelea prišao na samo minus šest, 52:46, ali je Partizan ponovo imao odgovor. Crno-bijeli su momentalno napravili seriju 9:0 i vraćaju ubjedljivu prednost. Partizan je na isteku treće dionice imao plus 12, 67:55. I tu je praktično prelomio duel.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Karlik Džons i Bruno Fernando, koji su postigli po 15 poena. Kod gostiju, najbolji su bili Davis Bertans i Mfiondu Kabengele sa po 17 poena.

Naredni, četvrti meč na programu je u petak u Beogradu. Eventualna, peta utakmica biće odigrana 16. juna u Dubaiju.