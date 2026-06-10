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Umro bivši selektor reprezentacije Litvanije

Autor:

ATV
10.06.2026 12:24

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Litvanska i evropska košarka ostale su bez jednog od svojih najvećih stručnjaka, pošto je u 94. godini preminuo legendarni trener i funkcioner Vladas Garastas, čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta.

Vladas Garastas važio je za jednu od najznačajnijih ličnosti u istoriji litvanske košarke. Tokom višedecenijske karijere imao je ogroman uticaj na razvoj ovog sporta u svojoj zemlji, kako kroz trenerski posao, tako i kroz rad u sportskim institucijama.

Na klupi reprezentacije Litvanije bio je od 1992. do 1997. godine i predvodio je nacionalni tim u periodu nakon sticanja nezavisnosti. Pod njegovim vođstvom Litvanci su osvojili bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. i Atlanti 1996. godine, dok su na Evropskom prvenstvu 1995. stigli do srebrnog odličja.

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Pre nego što je Litvanija postala samostalna država, Garastas je obavljao funkciju selektora reprezentacije Sovjetskog Saveza. Sa tom selekcijom osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 1989. godine, dok je godinu dana kasnije stigao do srebra na Svetskom prvenstvu.

Na klupskom planu najveće uspehe ostvario je sa Žalgirisom iz Kaunasa. Upravo pod njegovim vođstvom litvanski velikan osvojio je tri uzastopne titule šampiona Sovjetskog Saveza u periodu od 1985. do 1987. godine i učvrstio status jednog od najjačih timova tog vremena.

Po završetku trenerske karijere Garastas nije napustio košarku. Od 2003. do 2011. godine obavljao je funkciju predsednika Košarkaškog saveza Litvanije, prenosi Sportal.

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Vladas Garastas

Litvanija

preminuo sportista

Olimpijske igre

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