Lavrov: Zapad je potpuno uništio sistem bezbjednosti u Evropi

Važno je spriječiti da evroazijski region postane arena konfrontacije, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na Sastanku Savjeta ministara spoljnih poslova ODKB.

"Upravo u Evroaziji se odvijaju procesi koji utiču na formiranje pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka", rekao je Lavrov.

Kako je istakao, upravo na ovoj teritoriji nalaze se novi centri koji se razvijaju.

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"Sistem bezbjednosti u Evropi je potpuno razrušen rukama naših zapadnih kolega, likvidirani su svi najvažniji sporazumi o kontroli naoružanja", naglasio je ruski ministar.

Kako je istakao, ne smeju se dopustiti krize poput ukrajinske, zato je predsjednik Rusije ranije predložio formiranje evroazijske bezbjednosne arhitekture, prenosi RT Balkan.