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Iran objavio snimak napada na američke baze: Projektili lansirani tokom noći

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ATV
10.06.2026 12:03

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Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.
Foto: Screenshot/X

Iranski državni mediji objavili su videosnimak za koje tvrde da prikazuju lansiranje projektila i bespilotnih letjelica korištenih u noćašnjim napadima na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku.

Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde (IRGC), mete napada bile su američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Teheran navodi da su napadi izvedeni kao odgovor na prethodne američke vojne udare na iranske ciljeve.

S druge strane, američki zvaničnik izjavio je za agenciju Rojters da preliminarne procjene pokazuju kako je gotovo sve iranske projektile i dronove uspješno presrela protivvazdušna odbrana prije nego što su dosegnuli svoje ciljeve, prenosi Indeks.

Za sada nema službenih izvještaja o većoj materijalnoj šteti ni ljudskim žrtvama na američkim vojnim objektima, a nezavisna potvrda iranskih tvrdnji o uspješnosti napada još nije objavljena.

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Podsjećamo, Jordanske oružane snage saopštile su da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i oborili pet projektila lansiranih iz Irana prema području Al Azraka u provinciji Zarka.

Vlasti su navele da su krhotine projektila pale na teritoriju Jordana, ali da nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete. Na teren su upućeni vojni inženjerski timovi radi uklanjanja ostataka raketa i eventualnih neeksplodiranih sredstava.

Jordan je poručio da neće tolerisati narušavanje svog vazdušnog prostora i da su oružane snage u stanju pune pripravnosti, prenio je Tan‌jug.

Tokom noći širom Bahreina oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost nakon što je Iran objavio da je gađao američku Petu flotu sa sjedištem u Manami.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je građane da potraže najbliže sigurno sklonište i prate uputstva nadležnih službi.

Dodatnu pažnju izazvao je snimak nadzorne kamere koji prikazuje snažan bljesak u pravcu baze američke Pete flote. Prema dostupnim informacijama, bljesak je zabilježen svega nekoliko minuta nakon što su aktivirane sirene za uzbunu.

Uzrok eksplozije za sada nije zvanično potvrđen, ali je IRGC prethodno saopštio da je upravo taj vojni kompleks bio jedna od glavnih meta napada dronovima.

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